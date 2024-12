A Milan szenvedve nyert a Zvezda ellen, az Arsenal végül könnyed sikert aratott

Arsenal (angol)–Monaco (francia)

Nem sok köze volt a Monacónak a mérkőzéshez az első félidőben, az Arsenal könnyedén többgólos előnybe kerülhetett volna. Nem így történt, többek között azért, mert Gabriel Jesus két ziccerét is megfogta Radoslaw Majecki. Azért a vezetést meg tudták szerezni az „ágyúsok”: Myles Lewis-Skelly indításával Gabriel Jesus a leshatáron lépett ki, centerezése után pedig Bukayo Saka a hosszún a kapuba passzolt. Majd újabb kimaradt londoni helyzetek következtek, a legnagyobb Martin Ödegaard előtt adódott, aki ziccerben mellé lőtt. A második félidőben kicsit feljavult a „hercegségiek” játéka, a hazaiak azonban továbbra is sokkal veszélyesebbek voltak náluk. Sokáig nem tudta lezárni az összecsapást az Arsenal, és a Monacónak lehetősége nyílt egyenlíteni, ám Breel Embolo a bal alsó mellé. Végül egy óriási vendéghiba eldöntötte a mérkőzést, Mohammed Salisu a saját ötösénél gyengén passzolta haza a labdát, Kai Havertz belenyúlt, így Saka elé került, aki nem hibázott. A végeredményt Havertz állította be. 3–0

Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb)

A Milannak időbe telt, hogy betaláljon, de ami még kellemetlenebb volt, hogy Ruben Loftus-Cheeket és Álvaro Moratát sérülés miatt le kellett cserélni. A szünet előtt viszont jött a gól, Youssouf Fofana mélységi indítása után Rafael Leao a bal felső sarokba emelt. Meglepetésre a második félidő közepén egyenlítettek a szerbek: Nemanja Radonjics szerzett labdát a hazai térfél közepén, senki sem támadta meg, így 18 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. Azonban nem esett meg az a szégyen a milánói csapattal, hogy ne tudja otthon legyőzni a Crevena zvezdát, a 87. percben Tammy Abraham passzolt közelről a kapuba – sorozatban negyedik mérkőzését nyerte meg a Milan, megerősítve helyét a középmezőnyben. 2–1

Tammy Abraham (jobbra) győztes gólt szerzett (Fotó: Getty Images)

Benfica (portugál)–Bologna (olasz)

A portugál rekordbajnok Benfica esélyesnek számított a BL-ben még nyeretlen és öt meccsen csak egy gólt szerző Bologna ellen, ennek megfelelően a lisszaboniak már a harmadik percben betaláltak, de Vangelisz Pavlidisz gólját les miatt érvénytelenítették. A mérkőzés kiegyenlített küzdelmet és főként mezőnyjátékot hozott, az első félidőt kaput eltaláló lövés nélkül zárták a felek. A második játékrészt jobban kezdte az olasz csapat, de a Benfica szépen lassan visszavette az irányítást, s előbb Alexander Bah lövése kerülte el nem sokkal a Bologna kapuját, majd Lukasz Skorupskinak kellett dupla bravúrt bemutatnia egy jobb oldali beadás után, Pavlidisz lehetőségénél. A hajrában egyre jobban nyomtak a hazaiak, ám vagy a védők, vagy Skorupski hárították a próbálkozásaikat, a győztes gól pedig elmaradt. 0–0

Feyenoord (holland)–Sparta Praha (cseh)

A továbbjutásra jó eséllyel pályázó Feyenoord a legutóbbi három BL-fellépésén vereséget szenvedő Sparta Praha elleni rotterdami meccsén alaposan bekezdett, az első tíz percben előbb Gernot Trauner, aztán Igor Paixao is bevette a csehek kapuját – utóbbi labdaszerzés után, a kaputól 20 méterről bombázott a bal alsó sarokba. A hollandok cseppet sem kímélték a prágaiakat, fél óra után Anisz Hadzs Mussza tovább növelte a különbséget, de erre nem sokkal később Albion Rrahmani révén válaszoltak a vendégek. A Sparta a szépítés után felbátorodott, gólt mégis a hollandok szereztek Santiago Giménez révén, amire a hajrában egy Thomas Beelen-öngóllal még válaszolni tudtak a csehek, de az egyenlítésre nem volt esélyük, így egymás után a negyedik összecsapásukat bukták el a BL-ben. 4–2

VfB Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)

Meglepetésre a svájci csapat szerzett vezetést: Lukasz Lakomy 18 méterről talált be, lövése megpattant, emiatt Alexander Nübel mozdulni sem tudott. Szűk húsz perc múlva egyenlített a VfB, Josha Vagnoman passza után Angelo Stiller hét méterről lőtt a kapu bal oldalába. Az első félidőben nem esett több gól, a szünet után viszont már a stuttgarti csapat került előnybe. Enzo Millot 11 méterről a bal alsóba lőtt, de nagy kérdés, hogy a gólpasszt adó Fabian Rieder nem vezette-e ki előtte a labdát az alapvonalon – a VAR nem bírálta felül a pályán meghozott ítéletet. Aztán a hazaiak le is zárták a találkozót; előbb Rieder legurított egy szabadrúgást, Chris Führich 18 méterről a kapu bal oldalába lőtt, majd Vagnoman vágta be a labdát a kapuba Millot beadása után, míg tíz percre rá Yannik Keitel 23 méterről laposan lőtt a jobb alsóba (Rieder a harmadik asszisztját adta). A Stuttgart a még épp továbbjutók sarkát tapossa, a Young Boys viszont sereghajtóként készülhet utolsó két BL-meccsére. 5–1

Atlético Madrid (spanyol)–Slovan Bratislava (szlovák)

Nem erőlködött az Atlético, de nem is volt szüksége rá, nagy különbség volt a két csapat között. A 16. percben szerezték meg a vezetést a „matracosok”, Julián Álvarez 16 méterről kilőtte a bal felsőt. Egy kontrából azért veszélyeztetni tudott a Slovan, amely addig el sem jutott a hazaiak kapujáig, Tigran Barszegjan a lécet találta el. A folytatásban ismét az volt a kérdés, mikor szerzi meg újabb gólját a madridi gárda, s az a játékrész végén meg is született. Antoine Griezmann három méterről fejjel talált be bizonytalan őrzője és a kapus mellett. A második félidő elején tizenegyesből szépítettek a pozsonyiak, David Strelec volt eredményes. Ennek ellenére egyáltalán nem forgott veszélyben a spanyolok győzelme, amelyet Griezmann biztosított be, közeli lövése nyomán a labda Dominik Takác hasáról pattant be a kapuba. Az Atlético a negyedik sikerével megőrizte esélyét, hogy a nyolc között végezzen, a nullapontos Slovan viszont az alapszakasz végén biztosan búcsúzik a BL küzdelmeitől. 3–1

Antoine Griezmann duplázott a Slovan ellen (Fotó: Getty Images)

Lille (francia)–Sturm Graz (osztrák)

Sokkal jobban játszott a Lille, de jó darabig a kaput nem sikerült eltalálnia, aztán a 37. percben Oszame Szahraui éles szögből, hét méterről kilőtte a bal alsót. Az első félidő ráadásában jött az újabb hazai gól, Mitchel Bakker bal külsővel lőtt, lábbal beleért Danyiil Hugyakov, hárítani azonban nem tudott. Úgy tűnt, el is dőlt a mérkőzés, a Sturm Graz viszont még a szünet előtt szépített, Otar Kiteisvili a jobb felső sarokba bombázott. A pihenő nem törte meg az osztrákok lendületét, a 47. percben a vendégek támadása egy kirúgásból indult, William Böving centerezése után Mika Biereth az üres kapuba passzolt. Sokáig kiegyenlített volt a találkozó a folytatásban, már nyoma sem volt az első félidőben tapasztalt francia fölénynek. A hajrára azonban kezdtek elfáradni a graziak, de Bakker lövését a léc alól még kitolta Hugyakov. Később viszont már az orosz kapus sem tudott védeni, Hákon Arnar Haraldsson kicsit maga alól a bal felsőbe lőtte a labdát – a sikerrel a Lille-nek már végképp zsebben a továbbjutás, amire a Sturmnak már nem sok esélye maradt. 3–2

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Arsenal (angol)–Monaco (francia) 3–0 (Saka 34., 78., Havertz 88.)

Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb) 2–1 (Leao 42., Abraham 87., ill. Radonjics 67.)

Benfica (portugál)–Bologna (olasz) 0–0

Feyenoord (holland)–Sparta Praha (cseh) 4–2 (Trauner 8., Paixao 10., Hadzs Mussza 30., S. Giménez 63., ill. Albion Rrahmani 43., Beelen 79. – öngól)

VfB Stuttgart (német)–Young Boys (svájci) 5–1 (Stiller 25., Millot 53., Führich 61., Vagnoman 66., Keitel 76., ill. Lakomy 6.)

Borussia Dortmund (német)–Barcelona (spanyol) 2–3 (Guirassy 60., 78. – az elsőt 11-esből, ill. Raphinha 53., Ferran Torres 75., 85.)

Juventus (olasz)–Manchester City (angol) 2–0 (Vlahovics 53., McKennie 75.)

Atlético Madrid (spanyol)–Slovan Bratislava (szlovák) 3–1 (J. Álvarez 16., Griezmann 42., 57., ill. Strelec 51. – 11-esből)

Lille (francia)–Sturm Graz (osztrák) 3–2 (Szahraui 37., Bakker 45+2., Haraldsson 81., ill. Kiteisvili 45+4., Biereth 47.)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

RB Leipzig (német)–Aston Villa (angol) 2–3 (Openda 27., Baumgartner 62., ill. McGinn 3., Durán 52., Barkley 85.)

Bayer Leverkusen (német)–Internazionale (olasz) 1–0 (Mukiele 90.)

FC Bruges (belga)–Sporting CP (portugál) 2–1 (E. Quaresma 24. – öngól, C. Nielsen 84., ill. Catamo 3.)

Gelsenkirchen: Sahtar Doneck (ukrán)–Bayern München (német) 1–5 (Kevin 5., ill. Laimer 11., Th. Müller 45., Olise 70. 90+3. – az elsőt 11-esből, Musiala 87.)

Salzburg (osztrák)–Paris Saint-Germain (francia) 0–3 (G. Ramos 30., N. Mendes 72., Doué 85.)

Brest (francia)–PSV (holland) 1–0 (Le Cardinal 44.)

Atalanta (olasz)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (De Ketelaere 45+2., Lookman 65., ill. K. Mbappé 10., Vinícius Jr. 56., Bellingham 59.)

Girona (spanyol)–Liverpool (angol) 0–1 (Szalah 63. – 11-esből)

Dinamo Zagreb (horvát)–Celtic (skót) 0–0