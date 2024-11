Gulácsi Péter főszereplő lehet az első győzelmére hajtó RB Leipzigben

Századik tétmérkőzésén irányította Marco Rose az RB Leipziget szombaton a Dortmund elleni bajnokin, igaz, fájdalmas volt a jubileum – a fekete-sárgák 2–1-re győztek. A 48 éves szakvezetőnek nagyszerű a mérlege a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is alkalmazó lipcsei együttes élén, 61 győzelem és 16 döntetlen mellett 23 vereséget számlál. Érdekesség, hogy a vereségek nagyjából negyven százalékát – kilencet – a Bajnokok Ligájában szenvedte el a gárda. A jelenlegi idényben is megfigyelhető ez a kétarcúság: míg a bajnokságban (a hétvégi vereség ellenére is) szárnyal a Lipcse, a BL-ben egyelőre szenved. Olyannyira, hogy az alapszakasz eddigi három fordulóját követően nincs pontja: az Atlético Madrid (1–2) és a Juventus (2–3) ellen is előnyből kapott ki, a Liverpoollal szemben (0–1) szintén szoros meccsen maradt alul. Kedden az eddigi legkönnyebb ellenfelével néz szembe a győzelmi kényszerben lévő német gárda, Glasgow-ban a Celtic vendégeként lép pályára.

Az összecsapást megelőzően hétfőn Rouven Schröder, az RB Leipzig sport­igazgatója a Lipcsében tartott sajtótájékoztatón értékelte csapata jelenlegi helyzetét, s külön kitért Gulácsi Péterre.

„A Dortmund elleni mérkőzésen nem látszott, hogy bármi gondja lenne a bokájával – mondta a 49 éves német szakember. – Szerintem ő volt a legjobbunk szombat este. Kedden is bevetésre kész lesz, biztos vagyok benne, hogy az erősségünk lesz, főszerep vár rá.”

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Keddi mérkőzések

18.45: PSV (holland)–Girona (spanyol) (Tv: Sport1)

18.45: Slovan Bratislava (szlovák)–Dinamo Zagreb (horvát) (Tv: Sport2)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Milan (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool (angol)–Bayer Leverkusen (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Lille (francia)–Juventus (olasz)

21.00: Celtic (skót)–RB Leipzig (német)

21.00: Bologna (olasz)–Monaco (francia)