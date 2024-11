Bellingham: Ha a Real Madrid keres, abba az egész ház beleremeg

„Nyáron úgy éreztem, bűnbaknak tartanak az Eb-t követően, figyelmen kívül hagyva, hogy mennyit dolgoztam. Mostanra visszatért a mosolyom” – nyilatkozta Jude Bellingham.

A Bajnokok Ligája-győztes fiatal nagyszüleit felkeresték az újságírók, mialatt ő Gareth Southgate, korábbi szövetségi kapitány csapatában edzett. „Ez átlépett egy határt. Ezután határoztam el, hogy nem nyilatkozom, hagyom, hogy a futball beszéljen helyettem. Ezt úgy hozták le, mintha én a média fölé helyezném magam, de ez egyáltalán nincs így”– nyílt meg a Real fiatalja, aki belátta, nem kommunikált megfelelően.

A játékost a sajtótájékoztatón kérdezték a Liverpool átigazolási kísérletéről, és Trent Alexander-Arnoldról is. Mielőtt a játékos Spanyolországba szerződött volna több klub is érdeklődött iránta, többek között a „vörösök” is.

„Nem volt annyira közel a liverpooli szerződés, mint a sajtó állította. Viszont ha a Real Madrid keres, abba az egész ház beleremeg” – emlékezett vissza az átigazolására Bellingham.

Amikor arról kérdezték, hogy szívesen játszana-e Alexander-Arnold mellett jövőre, a következőt mondta: „Erről tiszteletlenség beszélni, főleg úgy, hogy náluk játszunk rendkívül fontos meccset” – reagált a kérdésre a 2023-as Golden Boy-díjas fiatal.

Bellingham a 2024–2025-ös idényben visszavontabb szerepkörbe került Madridban, így nem játszik olyan látványos futballt, mint azt tette az előző idényben. 14 mérkőzésen két góllal és négy gólpasszal segítette csapatát. Második találatát a Leganés ellen szerezte a fővárosi gárda legutóbbi mérkőzésén. Ancelotti csapatának következő megmérettetése az Anfielden lesz, a rengeteg sérüléssel bajlódó spanyolokra nehéz feladat vár szerda este.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!