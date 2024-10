Korábbi müncheniekkel vernék meg a Bayernt a katalánok

NOHA VASÁRNAP ESTE a Barcelona kiütéssel, 5–1-re nyert a Sevilla ellen, szerdán vélhetően sokkal nehezebb összecsapás vár rá – sőt, kijelenthető, hogy a Bayern München elleni mérkőzés lesz az eddigi legkeményebb erőfelmérő a katalánoknak. És utána sem lesz megállás: következik a szombati el Clásico a Real Madrid ellen. Kőkemény napok várnak tehát a Barcára, de egy szerdai siker a hétvégére is nagy önbizalomlöketet adna a csapatnak.

Már csak azért is, mert bár két topklubról van szó, az utóbbi években egyáltalán nem volt egy szinten a két csapat. A legutóbbi hat egymás elleni meccsükből mindegyiket a Bayern nyerte meg (legutóbb 2015-ben győztek a katalánok), az elmúlt négy alkalommal gólt sem szerzett a Barcelona, előtte pedig egy emlékezetes 2–8-as pofonba szaladt bele. Csakhogy akkor még Hans-Dieter Flick és Robert Lewandowski is a németek sikeréért tevékenykedett, most viszont már mindketten a gránátvörös-kékeket erősítik. A német vezetőedző irányításával egyelőre magabiztosan és eredményesen futballoznak a katalánok, leszámítva persze a Monaco (1–2) és az Osasuna (2–4) elleni kisiklást. A lengyel pedig 36 évesen is Európa egyik legveszélyesebb, legjobb formában játszó csatára: a La Ligában 12 góllal vezeti a góllövőlistát, és a Bajnokok Ligájában is van már két találata. Minden tétmérkőzést figyelembe véve egyébként a bajoroknál 0.92 volt a meccsenkénti gólátlaga, míg Barcelonában ez a szám már „csak” 0.68, de ehhez azt is érdemes hozzátenni, hogy a korát tekintve azért már túl van a zeniten.

Ugyanakkor a Bayernben meg ott a szintén jó formában lévő Harry Kane, aki a hétvégén triplázott a Stuttgart ellen, és összesen már tizenhárom gólja van az idényben. Könnyen lehet tehát, hogy kettejük különcsatája dönti el a szerdai rangadót.

„A Bayern és a Barcelona csap össze egymással, nem Lewandowski és Kane – jelentette ki az As által idézett Hans-Dieter Flick. – A két csapat a fontos, ettől függetlenül természetesen nagyon örülök annak, hogy a csatárunk ennyire jó formában van. Hogy felkészültünk-e az előttünk álló napokra? Ez micsoda kérdés? Mindig felkészülünk, és a maximumra törekszünk, függetlenül attól, hogy a Bayern vagy a Getafe az ellenfél. Jó formában várjuk a soron következő két találkozót, és külön örülök annak, hogy Gavi, Dani Olmo és Fermín López felépült a sérüléséből.”

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

18.45: Atalanta (olasz)–Celtic (skót) (Tv: Sport2)

18.45: Brest (francia)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Manchester City (angol)–Sparta Praha (cseh) (Tv: Sport2)

21.00: RB Leipzig (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Lille (francia)

21.00: Benfica (portugál)–Feyenoord (holland)

21.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Young Boys (svájci)–Internazionale (olasz)