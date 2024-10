A 25. BL-mérkőzésére készül Szoboszlai Dominik

Három magyar futballistának is szoríthatunk szerda este a Bajnokok Ligájában a Liverpool–Bologna és az RB Leipzig–Juventus mérkőzésen.

Nyilván az angolokra vár könnyebb találkozó, hazai pályán illene legyőznie a Bolognát, és abban is joggal bízhatunk, hogy Szoboszlai Dominik ismét eredményes lesz. Motiválhatja, hogy ez lesz a 25. BL-fellépése – az eddigi huszonnégyen hét gól, három gólpassz a mérlege. A magyar válogatott támadó középpályás az előző körben a Milan otthonában 3–1-re megnyert mérkőzésen talált be, a hétvégén pedig nem sok hiányzott hozzá, hogy a Premier League-ben is megszerezze idénybeli első gólját. Andrew Robertson nagyszerű passzt adott neki a bal szélről, ő azonban hiába lőtt, Sam John­stone, a Wolverhampton kapusa bravúrral védett. A Liverpool így is nyert 2–1-re, és sorozatban a negyedik mérkőzésén győzött, miközben a Bologna a hétvégén 1–1-et játszott otthon az Atalantával, a BL első fordulójában pedig gól nélküli döntetlent a Sahtar Doneckkel.

A lipcseiekre jóval nehezebb összecsapás vár. A Juventus a védekezést tekintve Európa egyik legjobb csapata, és a támadószekcióját sem szabad lebecsülni. A torinóiak a hétvégén 3–0-ra nyertek a Genoa otthonában, Dusan Vlahovics duplázott, a gárda még gólt sem kapott a bajnokságban. A BL-ben igen, de ott is magabiztosan, 3–1-re győzött a PSV ellen az első körben. Az RB Leipzig ugyanakkor 2–1-re kikapott az Atlético vendégeként. A németek elsősorban abban bízhatnak, hogy Willi Orbán és Gulácsi Péter jó napot fog ki, és megállítja a Juve-rohamokat. A magyar kapus önbizalmát növelheti, hogy a hétvégén tizenegyest védett az Augsburg ellen (4–0), és ebben a kiírásban már másodszor került be a Kicker német szaklapnál a forduló válogatottjába.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

KEDD

18.45: FC Salzburg (osztrák)–Brest (francia) (Tv: Sport2)

18.45: VfB Stuttgart (német)–Sparta Praha (cseh) (Tv: Sport1)

21.00: Internazionale (olasz)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Celtic (skót)

21.00: Barcelona (spanyol)–Young Boys (svájci) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Milan (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Arsenal (angol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

21.00: PSV (holland)–Sporting CP (portugál)

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Manchester City (angol)

SZERDA

18.45: Sahtar (ukrán)–Atalanta (olasz), Gelsenkirchen (Tv: Sport1)

18.45: Girona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2)

21.00: Liverpool (angol)–Bologna (olasz) – élőben az NSO-n!

21.00: RB Leipzig (német)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Benfica (portugál)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Monaco (francia)

21.00: Lille (francia)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Aston Villa (angol)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Sturm Graz (osztrák)–FC Bruges (belga)