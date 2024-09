BL: az Európa-liga előző győztesének otthonában kezd az Arsenal

Rázós terepre készül az Arsenal: ugyan az Atalanta érezhetően nem lendült még formába az új idényben, az igazsághoz tartozik, hogy a sorsolás szeszélye folytán a bergamói csapat az eddigi négy bajnokija közül hármat idegenben játszott le – egy győzelem és két vereség a mérleg –, amint hazai közegben léphetett pályára, fordulatos mérkőzésen nyert a Fiorentina ellen (3–2).

Az Atalanta a tavasszal felért az Európa-liga csúcsára, ám eközben az Arsenal is egyre jobb eredményeket ért el: az idényt angol Szuperkupa-győzelemmel kezdte, a Premier League-ben csak a 2004-es bajnoki cím alkalmával szerzett több pontot, mint az előző évadban (90–89), a BL-ben pedig tizennégy év elteltével jutott be ismét a negyeddöntőbe. Továbbá, nagyon úgy fest, hogy az új idényben is ütőképes lesz Mikel Arteta csapata, amely eddigi négy PL-meccséből egy döntetlen mellett hármat megnyert, olyan riválisokat legyőzve, mint az Aston Villa és a Tottenham.

Az Arsenal menedzsere ugyanakkor több fontos játékosára nem számíthat: a csapatkapitány, Martin Ödegaard boka-, míg Riccardo Calafiori vádlisérüléssel bajlódik, az új szerzemény, Mikel Merino pedig még be sem mutatkozhatott vállsérülése miatt, és Bukayo Saka játéka is kérdéses, miután az észak-londoni derbin sántikálva hagyta el a pályát a hajrában.

Az olaszoknál Gianluca Scamacca és Giorgio Scalvini (mindkettő keresztszalag) már jó ideje nem bevethető, míg Rafael Tolói izomhúzódás miatt hagyta ki a Fiorentina elleni bajnokit, Ben Godfrey pedig azért, mert fájt a háta.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

18.45: Crvena zvezda (szerb)–Benfica (portugál)

18.45: Feyenoord (holland)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)

21.00: Atalanta (olasz)–Arsenal (angol)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német)

21.00: Monaco (francia)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Brest (francia)–Sturm Graz (osztrák)