„A Girona melyik játékosa lenne kezdő a PSG-ben? Senki!” – Samir Nasri kemény kritikát fogalmazott meg a BL-rajt után

Mint ismert, az átalakult PSG egy 89. percben esett öngólnak köszönhetően 1–0-ra legyőzte a sorozatban újoncnak számító Gironát a Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában. A francia csapat játéka finoman szólva is hagyott kívánnivalót maga után, és ezt észre is vette a kritikus francia közönség. Samir Nasri például – aki korábban a francia válogatottban, valamint többek között az Olympique Marseille-ben, az Arsenalban és a Manchester Cityben is megfordult – nagyon elégedetlen volt a találkozót követően:

„A meccs előtt mindenki azt mondta, hogy ez egy új PSG. A csapat első kilencven perce után azonban a Bajnokok Ligájában én nem láttam semmi ilyesmit. Még jó, hogy nyertek a Girona ellen. Pedig a PSG állítólag nagy esélyese a sorozatnak, de nekem is jogom van elmondanom, hogy nem tetszett a játéka” – fogalmazta meg bírálatait Nasri a Canal+ mikrofonja előtt.

„Amikor a francia válogatott győz, akkor az ellenfelet kritizáljuk. Most azt mondom: a Girona melyik játékosa lenne kezdő a PSG-ben? Senki! Én még a kispadra sem vennék meg senkit. Elemzők vagyunk, meg kellene elégednem egy nyolcvankilencedik percben született egy nullás hazai győzelemmel?” – tette fel a kérdést Nasri.