Elkészült a BL alapszakaszának pontos programja, kiderült, mikor tér vissza Szoboszlai Lipcsébe

Azt már eddig is tudtuk, hogy jó néhány pikáns párosítás vár ránk a megújult Bajnokok Ligája 2024–2025-ös kiírásában: a Liverpool a Real Madriddal és az RB Leipziggel is találkozik, az FC Barcelona a Bayern Münchent fogadja, s most az is kiderült, hogy pontosan mikor lesznek ezek a mérkőzések.

Ami magyar szempontból talán a legfontosabb: Szoboszlai Dominik és a Liverpool a harmadik fordulóban, október 23-án lép pályára a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig otthonában – további pikantéria, hogy Szoboszlai tavaly éppen a Lipcséből igazolt a „vörösökhöz”.

Ami a továbbiakat illeti: az első fordulóban Szoboszlaiék az AC Milan vendégei lesznek, míg Gulácsiék az Atlético Madridnál kezdenek.

AMIT ÉRDEMES TUDNI AZ ÚJ LEBONYOLÍTÁSRÓL

A három megújuló kupasorozatban (Bajnokok Ligája, Európa-liga, Konferencialiga) a főtáblára ezentúl a korábbi 32 helyett 36 csapat kerül, amelyek nem csoportokra osztva, hanem egyetlen közös mezőnyben versengenek egymással.

Az új BL-formátumban a klubokat a koefficiensek alapján meghatározott erősorrendet alapul véve négy kalapba rangsorolják, és minden gárda nyolc ellenfelet kap, kettőt-kettőt mindegyik kalapból. Mindegyik együttes négy mérkőzést játszik hazai pályán, négyet idegenben. A közös tabella első nyolc helyezettje bejut a kieséses szakaszba, míg a kilencediktől a 24. helyig végzőket párokba állítják, és rájátszásban döntik el, kik csatlakozhatnak a már továbbjutókhoz a nyolcaddöntőben – onnantól a klasszikus kieséses szisztémában folytatódik a torna a döntőig. A tabellán a 25.-től a 36. helyig végző gárdák kiesnek, a három európai kupában pedig a főtáblától kezdve nem lesz átjárás, azaz mindegyik torna zárt rendszerűvé válik.