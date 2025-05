Takács Boglárka Zágrábban is győzött, a MATE-GEAC átvette a vezetést a csapatbajnokságon

Meg kellett osztanunk a figyelmünket a szombati napon, ha nem akartunk lemaradni legjobb atlétáink egyetlen futásáról, dobásáról és ugrásáról sem. Miközben a budapesti Lantos Mihály Sportközpontban a magyar csapatbajnokság középső napján pörögtek az események, öten Zágrábban, ketten Franciaországban mérették meg magukat.

A Continental Tour Gold sorozatába három olyan esemény is beletartozik, amelyet a régiónkban rendeznek. Augusztus 12-én a Gyulai István Memorialnak egyenesen az ország szíve, Budapest ad majd otthont, de az ostravai egynapost (június 24.), valamint a zágrábi Boris Hanzekovic Memorialt is a világ legrangosabb viadalai között tartják számon. Utóbbira pont szombaton került sor, ezért nem véletlen, hogy öt versenyzőnk is inkább ezt választotta a csb helyett.

Így tett Takács Boglárka is, aki 11.43 másodperces teljesítményével a legjobb szlovén és horvát sprintereket könnyedén legyőzte 100 méteren. A Honvéd fiatalja három nappal a savonai diadalát követően ismét győzött, majd jött a 200 méter, amelyben jóval erősebb ellenfelek vártak rá. Többek között a 100 méter olimpiai bajnoka, Julien Alfred is ott futott mellette, de a harmadik helyet azért így is megszerezte.

Olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk, Halász Bence két hónap után állt ismét dobókörbe, és annak ellenére, hogy „csak” a harmadik lett a horvát fővárosban, bizakodhatunk a szereplése nyomán. Korábban még sohasem dobott olyan nagyot az év ezen szakaszában, mint most, a 79.45 méteres dobásánál csak az élete napját kifogó Yann Chaussinand és az ukrán Mihajlo Kohan tudott jobbat. Rába Dániel szintén kalapáccsal, Huszák János pedig diszkosszal a kezében érte el idei legjobbját. Kozák Luca nagyot futott 100 m gáton, 12.88 másodperccel a második helyen ért célba.

Eközben a csb-n Illovszky Dominik szinte tökéletes, 1.8-as hátszélben 10.33-as egyéni csúccsal nyerte meg a 100 métert a szintén legjobbját nyújtó Enyingi Patrik előtt három századdal, akinek nem ez a táv a fő specialitása. A téli fedett pályás vb-n a 4x400-as férfiváltóval bronzérmes fiatalt nem sokkal később 400 méteren is láthattuk, és az Európa-bajnok Molnár Attila (FTC, 45.31) mögött újabb második helyet szerzett a MATE-GEAC-nak.

A franciaországi Pacé városában Vindics-Tóth Lili Anna az erősebb futamban a 17. (33:34.07, összesítésben 23. hely)., Karsai Gábor a B-futamban a 13. lett (29:32.89, összesítésben a 28. hely) a 10 000 méteres Európa-kupán. A két futónak az ötezres részideje beleszámított a csb-pontverseny értékelésébe is, amit a záró nap előtt a MATE-GEAC vezet.



ATLÉTIKA

CONTINENTAL TOUR, GOLD, ZÁGRÁB

Érdekesebb eredmények. Férfiak. Diszkosz: 1. Kristjan Ceh (szlovén) 72.34, …5. Huszák János 61.76. Kalapács: 1. Yann Chaussinand (francia) 81.91, …3. Halász Bence 79.45, …6. Rába Dániel 74.45. Nők. 100 m (0.6): 1. Takács Boglárka 11.43. 200 m (–0.8): 1. Julien Alfred (Saint Lucia-i) 22.15, …3. Takács 23.22. 400 m: 1. Paula Sevilla (spanyol) 51.00. 100 m gát (+1.1): 1. Alaysha Johnson (amerikai) 12.82, 2. Kozák Luca 12.88. Hármas: 1. Shanieka Ricketts (jamaicai) 14.54 (+0.2)

MAGYAR CSAPATBAJNOKSÁG, BUDAPEST

Az állás a szombati nap után: 1. MATE-GEAC 338.5 pont, 2. MTK Budapest 319.5, 3. FTC 314, 4. Budapesti Honvéd Sportegyesület 304, 5. Sportolj Velünk Sportegyesület 218, 6. UTE 208.5