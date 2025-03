„Molnár Attila mint az atlétika nagykövete? Szerintem már az” – Gyulai Miklós

Gyulai Miklós volt a Sportrádió vendége, az atlétikai szövetség elnökét először a fedett pályás Európa-bajnokság tapasztalatairól kérdezték.

„A 13. hely, ahová besoroltak minket, előkelő. A fedett pálya teljesen más stílust, versenyzési stratégiát igényel, erre fel kell készülni” – mondta a sportvezető, aki az Európa-bajnok Molnár Attilára is kitért.

„Az ő személyében két év alatt született egy olyan versenyző, aki világklasszissá érett. A 45.27-es idő nem kis teljesítmény fedett pályán. Előbb vagy utóbb biztos lesz szabadtéri Európa-bajnokunk is, csak türelem kell hozzá. Itt nem lehet három-négy lépcsőfokot ugrálni, mert ugyanannyit esünk vissza. Attilára visszatérve: ő egy igazi mai profi sportoló. Tökéletes módon csinálta. Mint az atlétika nagykövete? Szerintem már az. Nyilatkozta is, hogy nem ő futott, hanem az egész ország. Meg a Szoboszlai-féle párhuzamot is ahogy meghozta, abban minden benne van. Egy olyan kedvenccé vált, ami abszolút példaértékű.”

Gyulai kiemelte a teljes csapatot, szerinte mindenki beletette a munkát, úgyhogy dicséretet érdemelnek. Az elnök beszélt a hamarosan kezdődő fedett pályás vb-ről, pontosabban a magyar csapat várható összeállításáról is.

„Nagyjából a hollandiai keretet kell elképzelni. Molnár Attila és Takács Boglárka indulása egyértelmű, Kozák Luca is ott lesz, őt nagyon szétszedte, hogy nem tudta befejezni a döntőt, pedig jó formában van. Krizsán Xénia pedig erre készült, ezért is hagyta ki az Európa-bajnokságot. Tizenhárom vagy tizennégy fő lesz ott a magyar csapatban.”