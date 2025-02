Sulyán Alexa hatalmas országos csúccsal győzött 200 méteren a fedett pályás atlétikai ob-n

„Számítottam rá, hogy taktikai futás lesz, igyekeztem beállni a mezőny elejére – kezdte értékelését a 30 éves atléta. – Pont a kivetítőt figyeltem, amikor Kubasi Jani bevágott elém, de szerencsére sikerült az utolsó százötven méter előtt ritmust váltani és legyőztem őt. A tíz bajnoki címem közül magasan az öt évvel ezelőtti a kedvencem, amikor országos csúccsal tudtam győzni. Onnantól már csak arról szólt a dolog, hogy »még egyet, még egyet!«. Az utóbbi két-három hétben nagyon benne volt a fejemben, hogy ezt még mindenképp meg kell nyernem.”

Palkovits István és Szögi István hétvégi párharca 1–1-re végződött, míg szombaton 1500-on Szögi, addig vasárnap 3000-en Palkovits volt a jobb. A tavalyi sérüléséből felépülő Kéri Bianka nyolcadszor állhatott a dobogó felső fokára 800-on. Ugyan 2024-ben az olimpiai kijutás nem sikerült neki, de elmondása alapján bőven van motivációja a folytatásra.

Nem maradtunk rekordok nélkül ezen a napon sem, női 60 m gáton ketten is a márciusi fedett pályás Európa-bajnokság szintidején belül futottak. Az országos csúcstartó Kozák Luca hosszú idő után először nem kimondott esélyesként érkezett a bajnokságra, de a rutin mindenképp mellette szólt. Sikerült kihoznia magából az idei legjobbját, 7.97 alatt ért célba, ám ez „csak” az ezüstéremre volt elég! A 21 éves Tóth Anna ugyanis óriási hajrával, két századdal megelőzte őt.

„Hatalmas dolog nekem ez a győzelem, fel is voltam vértezve, mert ez egy országos bajnokság, itt a maximumot kell nyújtani. Az előfutam után nagyon bizakodó voltam, nem volt görcsös, mégis 8.07 lett. Reménykedtem benne, hogy a döntőben faragni tudok a 8.03-as egyénimből, nagyon kellett ez most a lelkemnek a tavalyi rosszul sikerült idényem után” – mondta az új U23-as magyar csúcsot elérő újdonsült magyar bajnok.

A férfi 60 m gát is nagy izgalmakat tartogatott, az egyéni csúccsal nyerő Eszes Dániel legyőzte Szeles Bálintot.

A legnagyobb szenzációt a női 200 méter hozta, amelyben a címvédő Takács Boglárka végül nem állt rajthoz. Ahogyan a magasugró Bátori Lilianna, úgy ő sem kockáztatott a közelgő Eb előtt. Ám ez most az országos csúcsába került! A 19 éves Sulyán Alexa szélsebesen száguldva 23.38-es idővel megnyerte a versenyt, és 18 századot faragott riválisa idejéből.

„Kell még erre párat aludnom, hogy sikerüljön feldolgozni. Éreztem, hogy ki fog jönni belőlem egy jó eredmény, de nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz így, hogy végül Takács Bogi nem futott. Úgy számoltam, hogy húzni fog engem és ezáltal segíteni, de nélküle is megoldottam a feladatom. Jó visszacsatolás ez arról, hogy egyedül is tudok nagyot futni. Nagyon jó barátságot ápolok a fedett pályás kétszáz méterrel, bízom benne, hogy szabadtéren is hasonló eredményekre leszek képes” – mondta a MATE-GEAC fiatalja.

Molnár Attila is kitett magáért, a 400 méteren két hét múlva az Eb-dobogóra is esélyes sprinter a hétvégén 200-on állt rajthoz, és győzött 21.08-as egyéni csúccsal. A főpróbán bizonyította, hogy a sebessége még a legnagyobb tettekhez is megvan. Az FTC kiemelkedő napot zárt, az ügyességi számok közül férfi távolban, férfi rúdban és női hármasban is zöld-fehér siker született.

51. FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA

