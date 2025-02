Illovszky Dominik egyetlen századra az Eb-szinttől

Venyercsán Bence, a férfi 5000 m gyaloglás országos bajnoka: – Nálunk, gyaloglóknál a fedett pályás szezon gyakorlatilag ebből az egy versenyből áll. Az 5000 méter a fő távokhoz, a 20 km-hez és 35 km-hez képest sokkal rövidebb, de arra jó, hogy megnézzük, mennyire vagyunk gyorsak a felkészülés ezen szakaszában. Míg tavaly a rövidebb távra alapoztunk, addig most a hosszabbra, de talán még erősebb voltam, mint egy éve. Szinte végig magamra voltam utalva, mégis ugyanolyan időt mentem, mint tavaly, amikor volt kivel versenyeznem. A tavaszi céljaim között a két országos bajnokság szerepel, azok közül is inkább a 35 kilométer, a legnagyobb kihívás pedig a szeptemberi világbajnokság lesz, Tokióban. Szögi István, a férfi 1500 méter országos bajnoka: – Jó érzés kétezerhuszonegy után visszatérni a dobogó felső fokára ezerötszázon, talán egy kis felszabadultságot is jelentett, hogy már nem ez a fő számom. Miután nem tudtam bekerülni nemzetközi mezőnyökbe, ezért a télen a háromezer méterre koncentráltunk, két amerikai versenyen rajthoz is tudtam állni. Az első jól sikerült, egy lassú iramú futamban a végén az élre álltam, 2:31-es utolsó ezerrel bejöttem 7:48-ra. Biztató volt, mert 7:43.00 az Eb-szint, úgy voltam vele, hogy egy jobb alap tempóval még jobban megközelíthetem azt. Bánhidi-Farkas Petra, a női távolugrás országos bajnoka: – Nem voltak igazából kimagaslóan jó ugrások, mint amire számítottam és elvártam magamtól. Az önbizalmam megvolt, 646-tal kezdtem a szezont, bíztam benne, hogy lesz ennek folytatása. De sajnos a múlt héten egy versenyen eltört a szöges cipőm, ez a vártnál jobban rányomta a bélyegét arra, hogy most oda merjem tenni a deszkára a lábam, ezért nem tudtam az ugrásra átvinni a sebességem. A 60-as formám alapján ebben sokkal több van, bízom benne, hogy szabadtéren sokkal jobban fognak sikerülni a versenyek. Enyingi Patrik, a férfi 400 méter országos bajnoka: – Általában nem a bajnoki címre megyek vagy a ranglistákat figyelem. Most már nyilván ez is egy perspektíva, és benne van, de alapvetően mindig is egy szám van, ami minden egyes edzésen a szemem előtt lebeg. Ez erre a hétvégére 45.80 volt, ez ma bennem is volt. Meglepett, hogy Kovács Árpi a bevágás után bejött elém, sok energiát elvett, hogy meg kellett előznöm a hosszú egyenesben, így a végére már nem maradt elég erő, de összességében elégedett vagyok a futással, munkából jövünk, az Eb-n fog kijönni a csúcsforma. Szentgyörgyi Zita, a női 400 méter országos bajnoka: – Nagyon nehéz most megszólalni, de elképesztően boldog vagyok. Az utóbbi időszak nagyon megterhelő volt, az iskola miatt is, éppen az érettségire készülök, és beteg is voltam. Nagyon akartam ezt az eredményt, hatalmasat küzdöttem érte. Tudtam, hogy elsőnek kell ahhoz bevágnom, hogy jól sikerüljön a futás, ezért az első százötven métert meg kellett nyomnom. Amikor láttam, hogy ez sikerül, csak mentem tovább és tovább, amíg bírtam. A végén már nagyon savasodtam, de a lelki erőm bevitt a célba.