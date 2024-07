Halász Bence: Miért ne dobhatnék 83 métert az olimpián?

Edzője, Németh Zsolt szerint Halász Bence az idén jobb állapotban volt, mint tavaly, viszont mentálisan a helyén kellett kezelnie, hogy a világbajnok kanadai Ethan Katzberg már áprilisban 84.38-at dobott, amire két évtizede nem volt példa.

„Igaz Bálinttal sokat dolgoztunk azért, hogy mentálisan összeszedjük magunkat, ami sikerült is – mondta a szombathelyi Dobó SE vezetője. – Soha ilyen korán nem rendeztek atlétikai Európa-bajnokságot, mint az idén Rómában, és előtte úgy gondoltam, Bence 79 méteres eredményre lehet képes, mert nem most kell csúcsformában versenyeznie, ez is csak egy állomás volt az olimpia előtt. Bence viszont nemcsak fizikailag érett meg, hanem mentálisan is, el tudja viselni a stresszt. A negyedik kísérlete előtt a lelátón azt beszéltük, hogy vagy nagy lesz, vagy beledobja a hálóba. Előbbi történt, ami az érettségét bizonyítja.”

Németh Zsolt szerint az olimpia csaknem valamennyi sportágban a „versenyek versenye”. Halász Bence a júniusi kontinensviadal óta újra kétszer edz naponta, a terhelést a párizsi Gyémánt Liga-verseny és a Gyulai István Memorial után csökkentik. A cél, hogy a két viadal valamelyikén 77.77 méternél nagyobbat érjen el – ennyivel ment ki a római Eb-re, de Párizs előtt már távolabbra szeretne dobni.