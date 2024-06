Molnár Attila remek futással lett Eb-hatodik 400-on

Tíz éve nem indult magyar férfi tízpróbázó atlétikai Európa-bajnokságon, 2014-ben, Zürichben Zsivozky Attila állt rajthoz utolsó világversenyén. Azóta eltelt egy évtized, és újra itt van egy kontinensviadalon, igaz, új szerepben, ugyanis ő irányítja a húszéves Gálpál Zsombor edzéseit, aki hétfőn kezdte meg a versenyt, célja a tapasztalatszerzés.

A délelőtti programban remekül szerepeltek négyszázas gátfutóink, Mátó Sára és Bánóczy Árpád is a világ legjobbjával mérhette össze az erejét, az előbbi a holland Femke Bollal, az utóbbi a norvég Karsten Warhollmal került egy futamba, és mindketten szépen helytálltak, Mátó 55.35-ös egyéni csúcsot futott, bár a döntőbe jutásra egyiküknek sem volt reális esélye.

A délelőtti és a délutáni programot a sprinter Sulyán Alexa kötötte össze, aki 23.30-cal jutott tovább a kétszáz méteres síkfutás délutáni elődöntőjébe. Az elődöntőben azonban ő és Takács Boglárka is beragadtak a rajtnál, ezért nem jól sikerült a futás első része, és egyikük sem jutott a döntőbe, bár ez nem is volt reális elvárás, lévén 22.84 kellett a döntőhöz, és mindketten huszonhárom másodpercen kívül futottak.

A női kalapácsvetés döntőjében Gyurátz Réka biztonsági dobással kezdett, de több kellett volna a nyolcas döntőbe jutáshoz, legalább egy hetven méter feletti dobás, ami azonban nem jött össze, így nem jutott be a második szakaszba, pedig az Eb-ezüstérmes Halász Bence és az egész edzői stáb ott szurkolt neki a lelátón.

A nap fénypontja magyar szempontból mindenképpen Molnár Attila döntős futása volt a négyszáz méteres síkfutásban, az elmúlt években remnek eredményeket ért el, így a glasgow-i fedett pályás világbajnokságon is döntőt futott, és ötödik lett, tehát Rómában is lehetett tőle várni egy szép eredményt. Akárcsak az elődöntőben, a fináléban is alaposan belekezdett, és a táv első felében még dobogós helyen futott, kérdés volt, hogy elég ereje marad-e a befutóra. Kicsit lassult, de csak azért, mert tartalékolt a harmadik százon, hogy maradjon energiája a hajrára, ez is volt a taktikája, és nem fogyott el az ereje. A végét meghúzta, látni lehetett, hogy mindent kiadott magából, és hatodik helyen ért be a célba, ami nagyon szép eredmény ebben a versenyszámban, így Molnár Attilának már csak a harmadik főversenyén kell majd bizonyítani, a párizsi olimpián, miután Glasgow-ban és Rómában is a magyar csapat egyik legjobbja volt.

– Szokás szerint megint erősen bekezdett.

– Én gyengébbnek éreztem, ha gyorsabb volt, annak csak örülök. Úgy voltam vele, csak kibírom. Felszabadultabban futottam, mint az elődöntőben, azt tekintettem nagyobb erőpróbának, szerintem minden világversenyen az elődöntő a nehezebb, mint maga a döntő. Ezt az időeredmények is megmutatták. Én úgy éreztem, hogy jól megoldottam mindkét négyszázat, ez az egy-két század eltérés csak néhány centi a valóságban. A következő világversenyben biztos vagyok benne, hogy jobb lesz. – Nem félt, hogy a hajrát nem bírja?

– A világbajnokságon is azt vettem észre magamon, hogy a szívem húzott be, de a végén nagyon lelassultam. Ennél visszafogottabb harmadik százat kell futnom, amit most is megcsináltam, ahogy az edzőm kérte, mert a végén úgyis a helyezés számít, nem az időeredmény. Egyre gyorsabb vagyok a végén, és ezt úgy lehet majd az idővel fejleszteni, hogy pont a négyszázas vonalra fogyjon el a belső tank. Pár méterrel még tovább bírtam volna. – Mit érzékelt a végén? Közel volt a többiekhez, és jött is fel.

– Őszinte leszek, belülről nem látok semmit, és nem is akarok, a mellettem levőt láttam. Csak saját magamra figyelek, és ezt kívánom minden más sportolónak, hogy csak magára figyeljen. Úgy voltam vele, ha saját magamat le tudom győzni, akkor már nyertem. – Elégedett ezzel a helyezéssel? Reálisnak látja?

– Igen, két futás után sem érzem még , hogy a szezon csúcspontja az Európa-bajnokság lett volna. Elégedett vagyok ezzel a hatodik hellyel, mert Európa gyorsul, és már 45 másodperc körüli futás kell az elődöntőhöz, ami már egy nívós szint, akármilyen kontinensviadalról beszélgetünk. MOLNÁR ATTILA

„Fizikailag jól éreztem magam, jól mozogtam a bemelegítő pályán, csak kisebb fáradtságot éreztem. A nyolcas pálya ideális a jó kétszázhoz, az elejét nem akartam nagyon megfogni, hogy maradjon erő a végére is, viszont utána igyekeztem belelépni a kanyarba, és felvenni olyan sebességet, amivel haladhatok a többiekkel, és végig kitart. Hát nem tartott ki, vagy túl későn kezdtem felvenni a sebességet, de ebben ennyi volt, kifutottam magam. Nem ilyen célokkal érkeztem Rómába, de a kétszáz nem okozott akkora csalódást, és nagyjából tudom is az okokat, miért alakult így. Fejben kicsit elfáradtam az elmúlt fél évben, úgyhogy hazamegyünk, kicsit pihenek, és utána összerakunk egy jobb formát az olimpiára” – mondta a 200 méter elődöntőse. TAKÁCS BOGLÁRKA

„Sokat vett ki belőlem a délelőtti futás, még sosem volt olyan versenyem, hogy egy nap kétszer is a maximumot kellett kihoznom magamból. Sokat résztávozom, hogy a végén ne savasodjak be, ezért a futás második részét egész jól meg tudom oldani, de az első része hiányzik, a rajtra és az első hatvan méterre még rá kell feküdnöm. Ez a verseny tanulságos volt, de semmiképpen sem akarom rosszul megélni. A főversenyem augusztusban az U20-as vébé lesz Peruban, addigra időzítem a huszonhárom másodperc alatti formámat, a jövő héten pedig jöhet az érettségi. Nem utoljára futottam a római Eb-n, jön a váltó a lányokkal, én leszek a befutó, ami a kedvencem, úgyhogy próbálok minél hamarabb elaludni” – fogalmazott a 200 méter elődöntőse. SULYÁN ALEXA



ATLÉTIKAI EB, RÓMA

A HÉTFŐI EREDMÉNYEK

FÉRFIAK

200 m (+0.8): 1. Timothé Mumenthaler (Svájc) 20.28, 2. Filippo Tortu (Olaszország) 20.41, 3. William Reais (Svájc) 20.47

400 m: 1. Alexander Doom (Belgium) 44.15 – új versenycsúcs, régi: 44.52, I. Thomas (brit) 1998 –, 2. Charles Dobson (Nagy-Britannia) 44.38, 3. Liemarvin Bonevacia (Hollandia) 44.88, …6. Molnár Attila (Magyarország) 45.07

400 m gát, elődöntők: …22. Bánóczy Árpád (magyar) 50.14 (nem jutott be a döntőbe)

3000 m akadály: 1. Alexis Miellet (Franciaország) 8:14.01, 2. Djilali Bedrani (Franciaország) 8:14.36, 3. Karl Bebendorf (Németország) 8:14.41

Tízpróba (az állás 5 versenyszám után): 20. Gálpál Zsombor (magyar) 3939

NŐK.

200 m, elődöntők: ...13. Takács Boglárka (magyar) 23.09 (nem jutott be a döntőbe), …22. Sulyán Alexa (magyar) 23.42 (nem jutott be a döntőbe).

Előfutamok: 10. Sulyán 23.30

400 m: 1. Natalia Kaczmarek (Lengyelország) 48.98, 2. Rhasidat Adeleke (Írország) 49.07, 3. Lieke Klaver (Hollandia) 50.08

800 m, előfutamok: ...26. Kéri Bianka (magyar) 2:03.37 (nem jutott be az elődöntőbe)

400 m gát, elődöntők: ...16. Mátó Sára (magyar) 55.35 (nem jutott be a döntőbe)

Rúd: 1. Angelica Moser (Svájc) 478 cm, 2. Katerina Sztefanidi (Görögország) 473 cm, 3. Molly Caudery (Nagy-Britannia) 473 cm.

Gerely, selejtezők: ...19. Diósi-Moravcsik Angéla (magyar) 54.54 m (nem jutott be a döntőbe), …23. Bogdán Annabella (magyar) 52.91 m (nem jutott be a döntőbe)

Kalapács: 1.Sara Fantini (Olaszország) 74.18 m, 2. Anita Wlodarczyk (Lengyelország) 72.92 m, 3. Rose Loga (Franciaország) 72.68 m, …12. Gyurátz Réka (Magyarország) 66.68 m