Atlétika: Takács Boglárka és Molnár Attila is duplázott az országos bajnokságon

Volt olyan pillanata az ob vasárnapi programjának, amikor egyszerre hat versenyszám zajlott, vagyis a Lantos Mihály Sportközpontba kilátogatók még ebben a forró, 36 fokos hőségben sem unatkozhattak. Ez okozott is néhány kellemetlen pillanatot a rúdugróknak és a gerelyhajítóknak, akiknek a nekifutói keresztezték egymást.

Mátó Sára és Gyurátz Réka is az olimpiai kijutásról döntő vonal környékén vághatott neki a kvalifikációs időszak utolsó napjának 400 m gáton, illetve kalapácsvetésben. Mátó szép futással, 55.47 másodperces idővel győzött, Gyurátz pedig 68.78 méteres dobással gyűjtötte be sorozatban kilencedik aranyérmét. A szombathelyi atléta 2016 óta legyőzhetetlen az ob-kon, és edzője, Németh Zsolt számításai alapján ez az eredmény olimpiai kvótát fog érni tanítványa számára. Ahogyan Mátó is bizakodhat a következő napok előtt, és Bánhidi-Farkas Petra párizsi álmai is tovább élnek, miután 660 centire repült távolugrásban.

Férfi kalapácsvetésben ezúttal nem láthattuk a kalapácsvető Halász Bencét, aki szombathelyi csapattársai javára visszalépett a viadaltól, de Rába Dániel és Varga Donát sajnos nem tudták kihozni magukból a maximumot. A hétvége másik nagy távol maradója Kozák Luca volt, akinek Halászhoz hasonlóan már megvolt a kvótája. Magyar csúcstartó gátfutónőnk hiányában sem maradtunk dráma nélkül. A kedvezőtlen széljárás miatt a hosszú egyenesbe áthelyezett 100 m gát második elődöntőjében Kerekes Gréta kiugrott, amiért elsőre kizárták a versenyből, de sikeres óvás után újra futhatott. Extra kihívást jelenthetett a számára, hogy pár percen belül már jött is a döntő, amit szoros versenyben elveszített a pályafutása első felnőttbajnoki címét megszerző Tóth Annával szemben.

Molnár Attila a szombati 400-on aratott sikere után vasárnap 200-on is rajthoz állt, és ezúttal sem okozott csalódást: 20.84-es egyéni csúccsal ezt a számot is behúzta. Másik olimpiára készülő sprinterünk, Takács Boglárka duplázása kevésbé meglepő, hiszen nemcsak 100-on, de 200-on is párizsi kvótát érő helyen állt a hétvége előtt. Molnár és Takács mellett Mátó Sára (400 m gát mellett 4x400 m váltó) és Vindics Balázs (800 méter és 4x400 m váltó) is két aranyéremmel zárta a hétvégét.

Madarász Viktória a reggel hét órakor megrendezett 20 000 méteres gyaloglásban új országos csúcsot ért el: 1:36:06.05-ös idejével ő is nagy lépest tett Párizs felé. Az U20-as Európa-bajnok Herczeg György sajnos nem járt sikerrel, fiatal gerelyhajítónk elmaradt a 82-83 métertől. A 20 éves tehetség a ranglistán előtte végzők visszalépése miatt még reménykedhet.

Az ob záró számában, női 5000 méteren Wagner-Gyürkés Viktória idő előtt feladta a versenyt, így ő is izgalmas napok előtt áll a Párizzsal kapcsolatos „ítélethirdetés” miatt, mert a hétvégét megelőzően a 42., utolsó kijutást érő pozícióban állt. Az aranyérem a nagyot hajrázó Vindics-Tóth Lili Anna nyakába került.