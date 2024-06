Atlétika: Halász Bence elsőre megdobta az Eb-döntős szintet

Csak hárman teljesítették a férfi kalapácsvetés 77 méteres döntős szintjét az atlétikai Európa-bajnokság második versenynapján, előbb a címvédő lengyel Wojciech Nowicki ért el második kísérletével kereken 79 métert, majd a másik selejtezős csoportban Halász Bence 77.84-et, az ukrán Mihajlo Kohan pedig 77.77-et dobott, mindketten ugyancsak elsőre, így már mehettek is pihenni.

A másik két magyar kalapácsvető nem jutott be a tizenkettes döntőbe, Rába Dániel 72.52-vel a 23., Varga Donát pedig 70.78-cal a 29. helyen végzett a selejtezőben.

„Mivel az elmúlt hetekben már volt egy kis formába hozás, a két bemelegítő kísérletemen is látszott, hogy jobb vagyok, mint az utóbbi versenyeken. Ez technikailag rendezett dobás volt, volt benne erő, de anélkül nem is lehet hetvenhét métert dobni – mondta a Dobó SE világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes kalapácsvetője. – A stabilitásra mentem, az volt a cél, hogy ilyen melegben ne kelljen több időt bent tölteni a küzdőtéren. A call-room picit hosszú, majdnem egy órával a versenyszám kezdete előtt ott kell lenni, ez szerintem húsz-harminc perccel több az ideálisnál. Nem mondom, hogy sokat vett ki belőlem a selejtező, főleg így, hogy elsőre sikerült teljesítenem a döntős szintet, de azért most jó lesz egy kicsit leülni pihenni.”

A római olimpiai stadion másik végében közben a női rúdugrás selejtezői zajlottak, az országos csúcstartó Klekner Hanga a második magasságon, 425 centin szállt be, amit másodszorra át is ugrott, de szemmel láthatóan nem volt elégedett. Érezhette, hogy nem megy úgy, mint szerette volna, ugyanis a következő magasságot, a 440-et már nem vitte át, pedig az első kísérlete kifejezetten biztató volt. Így nem is jutott be a döntőbe, amihez egyébként a 450-es magasságot is teljesítenie kellett volna.

Hétpróbázóink egy helyet javítottak összetettbeli helyezésükön, érdekesség, hogy az első napot ugyanakkora pontszámmal (3598 pont) záró Krizsán Xénia és Nemes Rita centire ugyanakkorát ugrott távolban (631), így továbbra is megegyezik az összetett teljesítményük (4544 pont), amivel a tizedik helyen állnak.

Szűcs Szabina 623 centis ugrásával a 16. helyre jött fel, ketten pedig visszaléptek a további küzdelmektől, a végső győzelemre is esélyesnek tartott brit Katarina Johnson-Thompson, valamint a német Carolin Schäfer, így két versenyszámmal (gerelyhajítás és 800 méteres síkfutás) a vége előtt már csak tizenheten versenyeznek tovább a hétpróba mezőnyében.