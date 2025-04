Rashford nem hiszi, hogy visszatér az MU-hoz, BL-csapatban játszana

A Manchester United februárban adta kölcsön saját nevelésű támadóját, Marcus Rashfordot az Aston Villának, melynél egyre jobb formába lendül, hiszen 17 mérkőzésen négy gólig és hat gólpasszig jutott, ugyanakkor az angol lapok szerint egyáltalán nem biztos, hogy marad Birminghamben és az sem, hogy visszatér Manchesterbe.

A Sky Sports arról számolt be, hogy Rashford az idény végeztével szeretne dönteni jövőjéről, s az a terve, hogy a következő évadban olyan csapatban játsszon, amely a Bajnokok Ligájában szerepel.

A télen a Manchester Unitedtől az idény végéig kölcsönadott támadó a nemzetközi kupaporondon való indulást adott esetben az Aston Villával is elérheti, de a birminghamiek a Manchester City elleni keddi vereség után lépéshátrányba kerültek a BL-indulásért folyó versenyben. A lap úgy tudja, a „vörös ördögöknél” 2028-ig érvényes szerződéssel rendelkező Rashford jövője azon is múlhat, hogy a Villa kifizeti-e az MU-nak 40 millió fontos kivásárlási árát. A Sky szerint Rashford iránt télen több klub mellett az FC Barcelona is érdeklődött.

A BBC azt írja, Rashford nem tartja valószínűnek, hogy visszatér a Unitedhez, illetve azt a lehetőséget is kizárta, hogy Londonba költözzön – a hírek szerint az egylet bevonná Rashfordot egy csereüzletbe, és elhozná a Crystal Palace-tól Eberechi Ezét. Az angol közszolgálati média arról is írt, hogy Rashfordhoz közel álló források szerint az érintett csak az idény végén dönt a jövőjéről.