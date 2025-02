Szoboszlai Dominik nem tagja a Liverpool Plymouth elleni FA-kupa-meccskeretének

Már korábban megírtuk, hogy elmarad a magyarok párharca az FA-kupában. Szűcs Kornél lapunknak elmondta, hogy ugyan már csütörtök óta a csapattal edz, nem került be a Plymouth Liverpool ellen készülő meccskeretébe. Azt is sejteni lehetett, hogy Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője pihenteti kulcsjátékosait a másodosztályú csapat elleni FA-kupa találkozón.

A gyanú beigazolódott, a Liverpool meccskeretéből kimaradt a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, továbbá Mohamed Szalah, Cody Gakpo, Alisson Becker és Virgil van Dijk sem tagja a keretnek.

A kezdőben ott van a születésnapos, 32 esztendős Endo Vataru, a 17 éves Trey Nyoni és a 20 éves James McConnell is. Slot több fiatalt is a keretbe rakott: a kispadon van a 19 éves Ranel Young, a 16 éves Rio Ngumoha és a 18 esztendős Amara Nallo is.

ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

16.00: Plymouth Argyle (II.)–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!