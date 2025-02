Kiütés az Emirates Stadionban: az Arsenal öt gólt lőtt a Citynek

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

ARSENAL–MANCHESTER CITY 5–1 (1–0)

London, Emirates Stadion, 60 355 néző. Vezette: Bankes

ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly (Calafiori, 90.) – Ödegaard (Merino, 84.), Partey, Rice – Martinelli, Havertz (Sterling, 90.), Trossard (Nwaneri, 84.). Menedzser: Mikel Arteta

MANCHESTER CITY: Ortega – M. Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol – Bernardo Silva, Kovacic – Foden (McAtee, 72.), Marmus (De Bruyne, 72.), Savinho – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola

Gólszerző: Ödegaard (2.), Partey (57.), Lewis-Skelly (62.), Havertz (76.), Nwaneri (90+3.), ill. Haaland (55.)

Nagyon úgy fest, hogy négy év után új bajnoka lesz a Premier League-nek, a 2021 óta regnáló Manchester City ugyanis viszonylag sima vereséget szenvedett az Arsenal otthonában a vasárnapi szuperrangadón, és immár tizenöt pont a hátránya az egy meccsel kevesebbet játszó Liverpool mögött. Az „ágyúsok” villámrajtot vettek az Emiratesben, igaz, ehhez kellett Manuel Akanji eladott labdája is, Martin Ödegaard mindenesetre már a második percben vezetéshez juttatta a hazaiakat.

A folytatás kiegyenlített játékot hozott, mindkét oldalon adódtak helyzetek, és végül Erling Haaland egyenlített az 55. percben. Ekkor úgy tűnt, lehet esélye a Citynek, ám a következő percben Thomas Partey – egy újabb eladott labdát követően – azonnal visszaszerezte az előnyt a hazaiaknak, innen pedig már nem volt megállás. A kitámadó vendégeket lekontrázó Arsenal további három góllal terhelte meg Stefan Ortega hálóját – kiemelendő, hogy két tinédzser, a 18 esztendős Myles Lewis-Skelly és az egy évvel fiatalabb Ethan Nwaneri is betalált –, a londoniak gyakorlatilag egyedüliként üldözik Szoboszlai Dominik Liverpoolját.

„Csúcstalálkozót játszottunk és csúcsteljesítményt nyújtottunk – fogalmazott a Sky Sportsnak Martin Ödegaard, az Arsenal csapatkapitánya. – A légkör, amelyet a szurkolóink teremtettek és az eredmény nem is lehetett volna jobb, az pedig csak ráadás, hogy én is betaláltam.”

A Citytől John Stones nyilatkozott a Sky Sportsnak: „Hatvanöt percig egész jó futballt játszottunk. Mérges és szomorú vagyok az utolsó fél óra miatt.”

PERCRŐL PERCRE