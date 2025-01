Szoboszlai már edzett, az FA-kupában térhet vissza

Szoboszlai Dominik betegség miatt az előző két mérkőzést kihagyta, a Manchester United elleni bajnokin és a Tottenham elleni Ligakupa-elődöntőn sem léphetett pályára.

Arne Slot menedzser az Accrington Stanley elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Szoboszlaira is kitért.

„Minden mérkőzésen megvan a lehetőség, hogy pályára lépnek, ez is ilyen – válaszolta újságírói kérdésre Arne Slot, aki Szoboszlai mellett Jarell Quansahra is utalt. – Dominik csütörtökön már edzett az U21-esekkel. Jarell kisebb betegséggel bajlódott múlt héten, emiatt is kellett lehoznom legutóbb, de úgy számolok, hogy bevethető lesz holnap.”

A szakvezető kitért még az átigazolási pletykákra, elmondása szerint 100 alkalomból kilencvenkilencszer ezek nem valósulnak meg, úgyhogy nem is kommentálná őket. Emellett védelmébe vette Trent Alexander-Arnoldot, aki a Manchester United ellen gyengélkedett, a Tottenham ellen pedig nem került be a kezdőbe.

„Trent Manchester United elleni meccse gyengébb volt, de egy-két kivételtől eltekintve a többin a megfelelő és a jó között teljesített. Sok nagyszerű meccse is volt. Tudom, hogy nagy figyelem övezi mostanság, de szeretnék rámutatni, hogy milyen jól szállt be a Tottenham ellen, és hogy miként fogadták őt a szurkolók. Ennek nagyon örültem a meccsen.”

A Liverpool szombaton 13,15-kor fogadja az Accringtont.