Slot: Szoboszlainak hi-he-tet-len a munkabírása

„A csapat együtt fejlődik. A Brentford ellen harminchét lövésünk volt, ami vendégcsapattól rekord a Premier League-ben. Mivel Dominik is a csapat tagja, ő is gyakrabban vállalkozik lövésre. Ez rólunk szól, minden játékosunkról, akik az idény előrehaladtával egyre többször kerülnek ígéretes helyzetekbe. Ha megnézed Domot (Szoboszlai), az idény elején Szalahot játszotta volna meg a labdával, aki a legtöbbször jó választás, mert ő biztosan tud gólt szerezni, most viszont úgy döntött, hogy ő akarja megszerezni a gólt és meg is szerezte. Örülök neki, mert szerintem őt kicsit alábecsülik. Nem én, de nem mindig kapja meg az elismerést azért, mert rendkívül fontos tagja ennek a csapatnak és mert hi-he-tet-len a munkabírása. Továbbra is a legmagasabb intenzitással fut és ez nagyon fontos egy csapat számára, amely versenyképes akar lenni” – fogalmazott Arne Slot Szoboszlai Dominikról.

A holland szakember egyébként nagyon elégedett volt csapatával, s úgy fogalmazott: „A végén egy kicsit mindannyian csalódottak voltunk a szögletből kapott gól miatt – az első ilyen gólt kaptuk ebben az idényben –, de nyolcvanöt percig szinte tökéletes teljesítmény volt” – húzta alá Slot.