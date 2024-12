„Nem vagyok elég jó...” – Guardiola magára vállalta a felelősséget a United elleni vereség miatt

„Nem vagyok elég jó... Pedig én vagyok a főnök, a menedzser, nekem kellene megtalálnom a megoldásokat, de eddig ezt nem tudtam megtenni – kezdte önkritikusan meccs utáni értékelését a City menedzsere, Pep Guardiola. – Ez a valóság. Szeretnénk jobban játszani és helyzeteket teremteni az ellenfél kapuja előtt, de jelenleg ez nem megy. Korábban két idény alatt nem veszítettünk annyiszor, mint most nyolc meccsen. Ezelőtt minden gördülékenyen ment, most azonban különböző okok miatt szenvedünk. Sok meccset elveszítettünk, de meg kell találnunk a megoldást, és meg kell próbálnunk újból meccseket nyerni.”

A katalán szakember ugyanakkor úgy látja, nem ez volt a legfájdalmasabb veresége, mióta a Cityt irányítja: „Szerintem nem ez volt a legfájóbb vereség kilenc év alatt, a Bajnokok Ligájában fájdalmasabb kikapni. Jelenleg eredményekre van szükségünk, hogy javítsunk a hangulatunkon. A helyzet egyre rosszabb, meg kell találnom a megoldást. Eddig azonban nem sikerült, ez az igazság.”

Némileg máshogy látta a helyzetet a City karmestere, Bernardo Silva, aki levette a felelősséget Guardiola válláról: „Magunkba kell néznünk. Ez nem a szerencsén, hanem a döntéseken múlik. Ma (az interjúk vasárnap készültek – a szerk.) az utolsó percekben úgy játszottunk, mint a 15 éven aluliak; ostoba döntéseket hoztunk, és megfizettük az árát.”

A korábbi Liverpool-klasszis, és a Manchester Unitedet is erősítő Michael Owen is elmondta a véleményét a manchesteri városi rangadóról: „A Manchester City jelenleg nem tudja, hogyan nyerjen meccset. Egy nullára vezettek, irányították a meccset aztán egyszer csak újra megnyomták az önmegsemmisítő gombot. Pep a világ legjobb edzője, de most biztosan ő is vakarja a fejét, és azon gondolkodik, hogyan tudná kihozni csapatát ebből a káoszból. Mentális okoknak kell a háttérben lenniük, darabokra vannak esve.”

A United élén első nagy skalkpját begyűjtő Rúben Amorim szerint csapata remek munkát végzett a City otthonában, és megérdemelten hozta el a három pontot. A portugál szakember úgy vélekedett, csapata elsősorban a második félidőben nyújtott teljesítményének köszönheti a győzelmet: „Szerintem megérdemelten nyertük meg a meccset. Úgy gondolom, hogy nagyszerű munkát végeztünk, és remekül kontrolláltuk a Manchester Cityt. Hittünk benne, hogy meg tudjuk nyerni a találkozót. Kilencven percig meccsben voltunk, és ez nagyon jó dolog. Az Arsenal ellen mi irányítottunk az első félidőben, azonban nem hittük el, hogy nyerhetünk. Úgy gondolom, ez volt a kulcs ahhoz, hogy változtassunk a játékunkon. A mai már sokkal másabb volt. Jött a Fergie-time, összeraktuk a dolgokat, és valami varázslatos dolog történt a pályán. Hihetetlen volt!”

A „vörös ördögök” menedzsere azt is elmondta, hogy nemcsak csapata, de a szurkolók számára is nagyon fontos ez a diadal: „Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben a szurkolóknak nagyon sokat jelent a győzelem. Egy héttel ezelőtt nehéz pillanataink voltak a Nottingham ellen hazai pályán, ma boldogabbak vagyunk, de ezért is csak három pontot adnak. Megértem a szurkolók örömét, ám folytatnunk kell a munkát. A mai egy jó nap, élvezzük tíz percig, majd gondolnunk kell a következő meccsre.”

A szakember beszélt Alejandro Garnacho és Marcus Rashford mellőzésének okairól is. Mint mondta, nem fegyelmi okok miatt maradtak ki a csapatból, s a következő meccsen visszatérhetnek, ha megfelelően dolgoznak az edzésen: „Befejeződött egy meccs, kezdődik egy új hét. Új hét, új élet... Ha jól edzenek, elfoglalhatják helyüket a csapatban. Vagy játszanak majd, vagy a kispadon lesznek. Javítanunk kell a színvonalon a pályán és azon kívül is. Nem fegyelmi dologról van szó, de nekem az edzéseken és a meccseken nyújtott teljesítmények alapján kell kiválasztanom a játékosokat. Ez ilyen egyszerű...”

„Tetszett, ahogy a csapat viselkedett, a kispadon ülő játékosok is, de nem szeretnék egyéneket kiemelni. Amad (Diallo) természetesen nagyon fontos volt a számunkra, de az egész csapat remekül játszott. Ez egy csapatjáték, mi pedig hiszünk abban, hogy ha keményen dolgozunk és áldozatokat hozunk egymásért, akkor elérhetünk dolgokat” – zárta gondolatait a győztes hadvezér.

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

MANCHESTER CITY–MANCHESTER UNITED 1–2 (1–0)

Manchester, Etihad Stadion. Vezette: Taylor

MAN. CITY: Ederson – Walker, R. Dias, Gvardiol – Gündogan (Savinho, 89.), Bernardo Silva – Doku (Grealish, 77.), De Bruyne (Kovacic, 68.), Foden, M. Nunes – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola

MAN. UNITED: An. Onana – De Ligt (Yoro, 78.), Maguire, Lisandro Martínez – Mazraui (Antony, 78.), Ugarte, B. Fernandes, Dalot – A. Diallo (Lindelöf, 90+1.), Höjlund (Zirkzee, 78.), Mount (Mainoo, 14.). Menedzser: Ruben Amorim

Gólszerző: Gvardiol (36.), ill. B. Fernandes (88. – 11-esből), A. Diallo (90.)