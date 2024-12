„Az Everton többet érdemelt volna” – Rúben Amorim szerényen értékelt első bajnoki sikere után

„Őszinte akarok lenni a szurkolóinkkal. Szerintem nem játszottunk szépen, de pragmatikusak voltunk. Megtettük a dolgunkat, vagyis megnyertük a meccset, de érezhető, hogy még hosszú út áll előttünk – idézte Rúben Amorimot a Manchester United hivatalos honlapja. – Az első percek rendben voltak, majd inkább az Everton irányította a játékot. Aztán a megfelelő pillanatokban jöttek a gólok, amelyek egy kicsit megváltoztatták a játék képét. Nagyon sok dolgunk van még, de jobb, ha a teljesítményre koncentrálunk, nem pedig az eredményre. Csütörtökön, a Bodö/Glimt ellen három kettőre nyertünk, de azt hiszem, hogy akkor többet érdemeltünk volna. Most négy nulla lett a vége, de szerintem az Everton többet érdemelt volna.”

A szakember külön is beszélt a játékosok áldozatvállalásáról és a szurkolókról, akik továbbra is lelkesen támogatják a csapatot: „Nagyon kemény meccs volt, a fontos pillanatokban tudtunk gólokat szerezni, és ezek megváltoztatták az események alakulását. Néha szenvednünk kell, és most éreztem, hogy mindenki együtt szenved – ez pedig nagyon fontos. Érezték a szurkolók is, akikről tudom, hogy ennél többet akarnak, de megértik, hogy néhány probléma megoldásához még időre van szükségünk.”

Amorim beszélt arról is, hogy a szurkolók elsősorban a kemény munkát várják el a játékosoktól, s csak aztán követelik majd a látványosabb futballt. Szavai szerint szerencsés embernek érzi magát, és csak azon töri a fejét, hogy új ötleteket építsen be a csapat játékába.

Sean Dyche, az Everton menedzsere nem kereste a kifogásokat a súlyos vereség után: „Egy hiba egy másik hibához vezetett, és mielőtt felfognád, hogy kétgólos hátrányba kerültél, rögtön a középkezdés után megkaptuk a harmadikat is. Ez a legnagyobb bánatom” – értékelt a meccs után a szakember. Hozzátette azt is, hogy túl sok egyéni hibát elkövettek a meccsen, ezek ellen pedig nagyon nehéz mit tenni.

A szakembert továbbá megkérdezték arról is, mit szól ahhoz, hogy sok Manchesterbe utazó Everton-szurkoló már percekkel a lefújás előtt elhagyta a stadiont: „Én nem vonom kérdőre a szurkolókat, sosem tennék ilyet. Ma (vasárnap – a szerk.) ismét hangosak voltak, eljöttek a meccsre, de olyan csapatnak akarnak szurkolni, amelyik nyer. Mi pedig nem nyertünk, ez ilyen egyszerű...” – idézte a liverpoolecho.co.uk Dyche-t.