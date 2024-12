Az egyaránt duplázó Rashford és Zirkzee szállította Amorim első bajnoki sikerét az Old Traffordon

Első hazai bajnoki mérkőzését vívta a Manchester United menedzsereként a november elsején kinevezett Ruben Amorim, akinek csapata jól kezdett az Everton ellen, mégis közel fél órát kellett várnia, hogy először ünnepelhessen a United szakvezetőjeként gólt az Old Traffordon. Balról belőtt szöglet után Marcus Rashford kapásból lőtte kapura a labdát, amely az ötösön kialakult tömegből végül Jarrad Branthwaite lábáról vágódott a már elvetődő Jordan Pickford mellett a kapuba (VIDEÓ ITT!).

Az egyébként is összeszedettebben, kapura veszélyesebben futballozó United Joshua Zirkzee révén még a szünet előtt növelte előnyét: megint Branthwaite volt a vendégek közül az utolsó, aki labdába ért, mielőtt az a gólvonal mögé került volna (ezúttal Amad Diallo szerelte, majd Bruno Fernandes beadását pofozta a hálóba a holland).

A fordulás után már nem kellett több mint fél órát várni az újabb hazai gólra, Rashford mindössze 20 másodperccel a kezdés után villámgyors akció végén talált be, lényegében eldöntve a mérkőzést (VIDEÓ ITT!). Az Everton ugyan még olykor-olykor próbálkozott, de minden lelkesedését letörte Zirkzee második gólja a félidő közepén. Ezzel végképp eldőlt a három pont sorsa, Amorim a hét közben, a Bodö/Glimt ellen 3–2-re megnyert találkozó után a Premier League-ben is megszerezte első győzelmét az Old Traffordon. 4–0

A Chelsea is hasonlóan könnyed győzelmet aratott az Aston Villa ellen, csak mire az Old Traffordon Rashford első találatával vezetést szerzett az MU, addigra a Stamford Bridge-en a lényegi kérdések tulajdonképpen eldőltek. Nicolas Jackson már hét perc játék után vezetést szerzett a londoni kékeknek, majd szűk fél órával később Enzo Fernandez révén már kettővel ment a Chelsea. A második félidőben a Villának akadtak még fellángolásai, de a Chelsea sikere nem forgott veszélyben; a mezőny egyik legjobbja, Cole Palmer állította be a 3–0-s végeredményt.

A harmadik korai mérkőzésen a gól nélküli első félidő után hamar vezetést szerzett a Tottenham Brennan Johnson révén, majd szűk negyedóra múlva a Fulham egyenlített, a csereként öt perccel korábban beálló Tom Cairney helyezett okosan a kapu jobb oldalába a tizenhatos vonaláról. A meccs krónikájához hozzátartozik, hogy az utolsó percekre emberhátrányba kerültek a vendégek, miután a gólszerző azonnali piros lapot érően taposott rá hátulról Dejan Kulusevski vádlijára. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

Chelsea–Aston Villa 3–0 (N. Jackson 7., E. Fernandez 36., C. Palmer 83.)

Manchester United–Everton 4–0 (Rashford 34., 46., Zirkzee 41., 64.)

Tottenham Hotspur–Fulham 1–1 (B. Johnson 54., ill. Cairney 67.)

KÉSŐBB

17.00: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

SZOMBAT

West Ham United–Arsenal 2–5 (Wan-Bissaka 38., Emerson Palmieri 40., ill. Gabriel 10., Trossard 27., Ödegaard 34. – 11-esből, Havertz 36., Saka 45+5. – 11-esből)

Wolverhampton–Bournemouth 2–4 (Strand Larsen 5., 69., ill. Kluivert 3., 18., 74. – mindhármat 11-esből, Kerkez 8.)

Brentford–Leicester City 4–1 (Wissa 25., Schade 29., 45+8., 59., ill. Buonanotte 21.)

Crystal Palace–Newcastle United 1–1 (Munoz 90+4., ill. Guéhi 53. – öngól)

Nottingham Forest–Ipswich Town 1–0 (Wood 48. – 11-esből)