Slot: Nem kell meglepődni, hogy jó helyzetben vagyunk; Szoboszlai is téma a rangadó előtt

A Liverpool menedzsere, Arne Slot a klub vasárnapi programfüzetébe szánt jegyzetében először is szerdai, Real Madrid elleni meccsről ír.

„Egy olyan csapat legyőzéséhez, mint a Real Madrid, sok mindennek össze kell jönnie, és most minden megvolt – fogalmaz Slot. – Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes meccs volt, mert egy edző mindig még jobbat szeretne, de minden a helyén volt. Tetszett, amit láttam, újabb lépést tettünk előre azon az úton, amin járni szeretnénk, ám a helyén kell kezelnünk a győzelmet, mert ez még az alapszakasz, nem a döntő. Érdemes kiemelni, hogy ettől függetlenül a Real Madrid továbbra is Európa legjobb csapata, hiszen júniusban megnyerte a Bajnokok Ligáját. Hasonló a helyzet következő ellenfelünkkel, a Manchester Cityvel is, amely a Premier League címvédője és sorozatban négy bajnoki címet nyert meg, ami önmagáért beszél. Ez egy olyan izgalmas hét, amikor egymás után mindkét csapattal játszhatunk.”

Slot ezután köszönti Josep Guardiolát és stábját, illetve hangsúlyozza, mennyire tiszteli a vasárnapi ellenfelet az előző évek eredményei miatt, majd részletesen is beszél a Cityről, valamint saját csapatáról is.

„Érdekes most a Cityvel játszani, mert a legutóbbi meccsek eredményei miatt sokan megkérdőjelezik a csapatot, de én nem tartozom közéjük. Nyilvánvaló, hogy a City mostanában nem a megszokott színvonalon teljesít, ám még mindig az egyik, ha nem a legjobb menedzsere van a világon, számos csúcskategóriás játékosa van és rendelkezik a siker kultúrájával, ami alatt éppen azt értem, hogy akkor sem lehet leírni, amikor kevésbé eredményes időszakában van. Hogy világos legyen, továbbra is a City az egyik legjobb csapat az országban és az egész világon is, így kell készüljünk a mérkőzésre. Ugyanolyan jó teljesítményre lesz szükségünk, mint a Real Madrid ellen. Azon nem kell meglepődnünk, hogy jó helyzetben vagyunk, hiszen az általam örökölt csapat több idényben is jól teljesített már. Nem újdonság tehát olyan csapatok ellen pályára lépni, mint a City és a Real Madrid. A kihívás számunkra nemcsak az, hogy ilyen ellenfelekkel játszhatunk, hanem az is, hogy meg tudjuk mutatni, képesek vagyunk folyamatosan fejlődni. Ez a legjobb csapatok sajátja, hogy nem állnak meg és csodálják az addigi munkájukat, hanem nyomják tovább.”

A Liverpool honlapja szombaton egy jó hírt megosztott szurkolóival: a Real Madrid elleni meccset még kihagyó Trent Alexander-Arnold felépült sérüléséből, vasárnap a kezdőcsapat tagja lehet. Ugyanakkor a brazil kapus, Alisson Becker még mindig nem végezhetett teljes értékű edzésmunkát, a jó formában lévő Caoimhín Kelleher véd majd a City ellen. Ami a Liverpool védelmét illeti, Conor Bradley a combját fájlalta a Real Madrid elleni találkozó vége felé, de Trent Alexander-Arnold a hét közben már a padon ült, nincs kizárva, hogy kezd a City ellen. Kosztasz Cimikasz bokasérüléssel bajlódik és várhatóan nem játszhat a Real Madrid ellen bokasérülést szenvedő Ibrahima Konaté és Conor Bradley sem.



Pénteki sajtótájékoztatóján Josep Guardiola, a legutóbbi hat tétmérkőzésén nyeretlen, egyetlen pontot szerző Manchester City menedzsere próbálta levenni a nyomást játékosairól, amikor leszögezte: a vasárnapi összecsapás, alakuljon bárhogy, nem dönthet még a bajnoki címről.

„Persze, hogy szeretnék nyerni, ám most először azt szeretném, hogy visszatérjenek a hiányzóink, és azt a játékot tudjuk folytatni az idény elején kialakított csapattal, amit elkezdtünk” – nyilatkozta Guardiola, aki szerint a csapat eredményességének kulcsa, hogy minél több, sérülés miatt kieső labdarúgójára újra számíthasson.

Min ismert, az aranylabdás Rodri és Oscar Bobb hosszabb ideje sérült, Jérémy Doku még korábban, a Sporting CP elleni BL-meccsen sérült meg, az előző három tétmeccsen nem volt bevethető, sérüléssel bajlódik Rúben Dias és John Stones is, de az utóbbi időben kellett mérkőzéseket kihagynia Manuel Akanjinak, Nathan Akénak, Kyle Walkernek, Kevin De Bruynének és Jack Grealishnek is.

A Liverpool Echo péntek délután Szoboszlai Dominikkal vezette fel a rangadót; az örök kérdés: miként rotál Arne Slot, befér-e a magyar válogatott csapatkapitánya a kezdőbe? Mert a holland szakember sokkal többet forgatja csapatát, mint elődje, Jürgen Klopp (ne feledjük, a jelentős terhelés okozhatta, hogy a magyar játékos 2024 elején egy hónapra kidőlt), ám a lap szerint remekül működött a fedezetsor a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccsen (2–0): az argentin világbajnok, Alexis Mac Allister kiemelkedően teljesített, de jól futballozott Ryan Gravenberch és Curtis Jones is – ám mert mindenkire szükség van, nem meglepetés, ha valaki a kispadon kezdi a meccset. Központi kérdés továbbra is Mohamed Szalah jövője, aki szinte hihetetlen módon arról beszélt, hogy a klubtól még senki sem egyeztetett vele a nyáron lejáró szerződéséről. „Nem tervezem a visszavonulást – idézte a lap az egyiptomi támadót. – Ezért csak élvezem a futballt, a szezonra koncentrálok, megpróbáljuk megnyerni a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját is. Keményen dolgozunk mindennap. Utálom a gondolatot, hogy most esélytelenek vagyunk. Miért lennénk?! Minden poszton a világ három legjobbja közül az egyik nálunk futballozik.” SOMOGYI ZSOLT szoboszlai szerepe és szalah jövője is téma a liverpoooli sajtóban

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

Péntek

Brighton & Hove Albion–Southampton 1–1 (Mitoma 29., ill. Downes 59.)

Szombat

16.00: Brentford–Leicester City

16.00: Crystal Palace–Newcastle United (Tv: Match4)

16.00: Nottingham Forest–Ipswich Town

16.00: Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

18.30: West Ham United–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap

14.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)

14.30: Manchester United–Everton (Tv: Match4)

14.30: Tottenham Hotspur–Fulham

17.00: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!