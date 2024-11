Arne Slot elárulta, mi Curtis Jones remek formájának a titka

A Liverpool tíz forduló után vezeti az angol bajnokságot, valamint a BL-ben is – egyedüli hibátlan csapatként – a tabella élén áll. Arne Slot elmondta, hogy nem lepődött meg csapata remek idénykezdetén, hiszen a játékosok minősége és konzisztens jó teljesítménye számára az első pillanattól kezdve egyértelmű volt. A holland szerint azonban nem kell még semmilyen elvárásokról beszélni. „Az egyetlen elvárás, hogy mindennap olyan keményen dolgozzanak, amennyire tudnak. A lehető legjobb teljesítményt kell nyújtani a pályán és ez hozza magával az eredményt is, de nem azt kérem, hogy minden meccset nyerjenek meg, bár remélem, megteszik.”

Arne Slot ezt követően a remek formában játszó Curtis Jonesról beszélt. „Nem én okoztam ezt, apa lett, ehhez nekem semmi közöm. Sohasem tudhatod, hogy ez szerepet játszik-e vagy sem, ám attól a pillanattól kezdve, hogy apa lett, elkezdett nagyszerű teljesítményt nyújtani. Nagyon jól bánik a labdával, mindig valami különlegeset alkot, nagyon magabiztos, és ezek társulnak egy nagyon magas munkamorállal. A védekezést is rábízhatjuk, láttuk, milyen jól játszott Cole Palmer ellen.”

A holland elmondta, hogy a sok mérkőzés miatt fontos rotálnia, így Andy Robertson és Kosztaszt Cimikasz is elég játékpercet kaphat, de nem árulta el, ki fog kezdeni szombaton az Aston Villa ellen.

Slot végül a támadósor összetételéről is beszélt: „Függ attól is, ki elérhető. Amikor Darwin Núnez és Diogo Jota állt rendelkezésünkre, mindig játszott az egyikük. Abban a pillanatban, amikor Diogo már nem állt rendelkezésre – és a sok meccs miatt Darwinnak is kellett pihenő –, akkor elkezdtünk más ötletekkel előállni. Hogy őszinte legyek, nekem különösen az utolsó ötlet tetszett! Azt hiszem, minden Liverpool-szurkolónak tetszett, hogy Luis Díaz három gólt lőtt, kettőt hamis kilencesként, egyet pedig szélsőként. Ezt mindig jó látni.”



ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ, szombati mérkőzések

16.00: Brentford–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Crystal Palace–Fulham

16.00: West Ham United–Everton (Tv: Match4)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Southampton

18.30: Brighton & Hove Albion–Manchester City (Tv: Spíler1)

21.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Vasárnapi mérkőzések

15.00: Manchester United–Leicester City (Tv: Match4)

15.00: Nottingham Forest–Newcastle United (Tv: Spíler1)

15.00: Tottenham Hotspur–Ipswich Town

17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!