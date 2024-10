„Már csak egy napot kell várni” – Amorim szerint péntek este kiderül, az MU edzője lesz-e

Mint beszámoltunk róla, a Manchester United menesztette Erik ten Hagot. Szerdai cikkünkben megírtuk, hogy az edzői posztra a Sportingot irányító Rúben Amorim a legnagyobb esélyes. A portugál Record úgy értesült, az MU azt részesítette előnyben, hogy Amorim azonnal csatlakozzon hozzájuk, ennek érdekében készek akár a lisszaboni együttes által kért 10 millió eurós kivásárlási árat is kifizetni.

Frederico Varandas, a Sporting CP elnöke azonban azt szeretné, ha csak a novemberi válogatott szünetben kerülne sor a váltásra. Csütörtökön többek között Fabrizio Romano, a The Athletic és a The Telegraph is arról írt, hogy megszületett a megállapodás, utóbbi szerint még a csütörtöki nap folyamán a klubok be is jelentik a klubváltást – úgy látszik, erre azért kicsit még várni kell.