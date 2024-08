A Liverpoolból erősít a Brentford, a Spurstól igazolt a Milan

A Brenford a klub honlapján jelentette be Fábio Carvalho érkezését. Az angol csapat öt plusz egy éves szerződést kötött a 21 éves játékossal. A támadó 2022-ben igazolt a Liverpoolhoz, és azóta mindössze 21-szer lépett pályára. Arne Slotnál is kapott lehetőséget az előszezonban, gólt szerzett az Arsenal és a Manchester United ellen is. Korábban megfordult a Fulhamnél, a Hull Citynél és az RB Leipzignél is.

„Támadásban nagyszerűen bánik a labdával: képes elmenni a játékosok mellett, passzolni, lehetőségeket teremteni és helyzetekbe kerülni. Ő egy olyan típusú játékos, akiből nem sok van a csapatban, így sokat segít nekünk. Az ő képessége és mentalitása, hogy keményen dolgozzon a nyomás alatt, szintén nagyon-nagyon jó” – idézi a klub honlapja Thomas Frankot, a brentfordiak vezetőedzőjét.

Maga az érintett így nyilatkozott új csapata közösségimédia-oldalán: „Játékosként olyan helyre szeretnél menni, ahol akarnak téged és szeretnek, ezért vagyok itt.” A transfermarkt.de szerint a Brentford 23.4 millió fontot fizetett a Liverpoolnak Fábio Carvalhóért.

A Liverpool mellett a Tottenham is megvált egy játékosától: az olasz Milan 15 millió ellenében leigazolta Emerson Royalt. A brazil védő szerződése 2028. június 30-ig szól a piros-feketékkel. A Sao Paulóban született labdarúgó karrierje a Ponte Pretánál kezdődött, majd az Atlético Mineiróhoz került. 2019-ben igazolt a spanyol Real Betishez, ahol 79 mérkőzésen játszott. Két évvel később tette át székhelyét Angliába; a Tottenham Hotspurban 101 tétmérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken négy gólt és két gólpasszt jegyzett.

A tízszeres brazil válogatott játékos a 22-es mezszámot kapta a Milannál.