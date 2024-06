„Polgárháborús” helyzetet teremthet a Manchester City ügye

Fellázadt a Manchester City a Premier League (PL) ellen – írta a The Times. Nos, bizonyos értelemben a klub ellentámadásra készül, noha jelenleg épp az egyesület kerül a vádlottak padjára, mert a gyanú szerint több mint száz alkalommal sértette meg a szervezet pénzügyi szabályzatát. A felek vitájában hétfőn kezdődik az a hathetesre tervezett magánbírósági eljárás, amelyen döntenek a manchesteri klub szankciójáról, ami persze végződhet felmentéssel is, de azt már most látni, hogy bármi is lesz a határozat, drasztikus hatással lesz az angol klubfutball szabályozására. A Cityre nézve a leginkább fájdalmas ítélet az lehet, ha megfosztják a bajnoki címeitől (igaz, egyelőre az is kérdéses, hánytól) és óriási pénzbírságot szabnak ki rá, ráadásként pedig kizárják az élvonalból, sőt, az összes profi osztályból.

A tárgyaláson ugyanakkor a City megpróbál véget vetni az úgynevezett társult felekkel folytatott tranzakciós (Associated Party Transaction, APT) szabálynak, amely meggátolja, hogy egy-egy tulajdonos végtelen mennyiségű pénzzel finanszírozza a saját klubját. Az APT-t 2021 decemberében vezették be, miután Szaúd-Arábia az ország szuverén tőkealapján (PIF) keresztül felvásárolta a Newcastle-t, és olyan pénzügyi előnyhöz juttatta (volna) a Unitedet, amelyet még az Anglián belül is gazdagnak számító vetélytársak sem tudtak volna behozni. A szabály célja tehát a Premier League versenyképességének fenntartása a tulajdonosok közti gazdasági különbségek hatásának minimalizálása révén.

A The Times, amely a City ellenkeresetének konkrét kivonatait is közli, úgy tudja, hogy az abu-dzabi tulajdonú klub nemcsak az APT eltörlését kéri, hanem kártérítést is követel a Premier League-től, ráadásul a húsz csapatból álló mezőny felének a támogatását élvezi. Márpedig az ügyben a PL és a klubok küldöttei gyakorolják tulajdonképpen az esküdtszék szerepét, azaz könnyen elképzelhető, hogy megosztott szavazás alapján lehet majd ítéletet hirdetni, ami – szintén a The Times szerint – „polgárháborús” helyzethez vezethet.

A Premier League vádja szerint a Manchester City 2009 és 2023 között száztizenöt alkalommal sértette meg a szervezet pénzügyi szabályait, elsősorban burkolt szponzoráció révén.