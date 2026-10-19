NFL: még az elejtett touchdownok is belefértek, a Packers megverte a Cowboyst a Lambeau Fielden – videó

A Green Bay Packers pocsékul kezdte a szezont, hiszen három hét után úgy állt 1–2-es mérleggel, hogy kétszer lemosták a pályáról, egyetlen sikerét pedig a lesajnált New York Jets ellen aratta, de azt is csak hosszabbításban, egy hatalmas fordítást bemutatva. No, ennek rendje és módja szerint a GB azóta 3/3 meccset nyert, utóbbi kettőt ráadásul már meggyőző játékkal, így 4–2 a mérlege, s kezdhet bizakodni az idényét illetően.

Ezen a meccsen az offense úgy pakolt fel 23 pontot, hogy hagyott bőven a tankban: a két sztárelkapó, Chirstian Watson és Matthew Golden összesen három TD-t ejtett el, igaz, utóbbi így is felpakolt egy hatpontos mellett hat elkapásból 104 yardot, ami összességében jól mutat. A másodéves elkapó elképesztő fejlődésen ment át, már most több elkapása, yardja és TD-je van hat meccs után, mint tavaly 14 pályára lépést követően az újoncidényében. Jordan Love irányító 276 yarddal, 1 TD-vel és 1 INT-tel zárta a meccset, a futójáték azonban most sem ment: 2.2-es átlaggal fejezte be a meccset 57 yardon a Packers, Josh Jacobs több, mint hiánycikk, persze a fal sem segít.

Utóbbi gondot is jelenthetett volna a Packers számára, ha a rettegett dallasi támadósorral szemben nem lép fel a védelem: Dak Prescott két interceptiont is dobott, így az a 2 TD, amit csapata felpakolt, nem volt elég, főleg, hogy a második utáni kétpontos sem sikerült. A Cowboys 2–4, távolodik a PO-tól, miközben pont egy olyan csoportban van a Philly sérüléshulláma miatt, amit idén megnyerhetne.

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

Green Bay Packers–Dallas Cowboys 23–13 (7–0, 10–0, 3–7, 3–6)

Korábban játszották

Jacksonville Jaguars–Houston Texans 31–34 (0–7, 14–10, 7–14, 10–3)

New England Patriots–New York Jets 26–19 (7–3, 10–0, 0–10, 9–6)

Tampa Bay Buccaneers–Pittsburgh Steelers 19–26 (3–0, 10–3, 3–0, 3–16, 0–7) – hosszabbítás után

Philadelphia Eagles–Carolina Panthers 14–25 (0–3, 7–7, 0–3, 7–12)

Atlanta Falcons–Chicago Bears 23–31 (0–14, 7–7, 0–7, 16–3)

Indianapolis Colts–Tennessee Titans 20–26 (0–0, 13–0, 0–6, 7–20)

New York Giants–New Orleans Saints 27–34 (7–0, 3–10, 0–17, 17–7)

Cleveland Browns–Baltimore Ravens 13–10 (0–10, 0–0, 3–0, 10–0)

Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 16–18 (3–3, 6–6, 0–3, 7–6)

Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers 22–6 (9–3, 10–0, 0–3, 3–0)

Las Vegas Raiders–Buffalo Bills 30–33 (7–3, 6–10, 0–10, 17–10)

KÉSŐBB

Kedd

2.15: San Francisco 49ers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Pénteki eredmény

Denver Broncos–Seattle Seahawks 17–14 (0–3, 14–0, 0–0, 0–11, 3–0) – hosszabbítás után

Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Detroit Lions, Miami Dolphins, Minnesota Vikings