Hiába Doncic 28 pontja, a Minnesota Gobert dupla duplájával búcsúztatta a Lakerst

Az életben maradásért lépett pályára a Lakers, de ebből nem sokat láthatott a Los Angeles-i közönség az első két negyedben, a Timberwolves végig vezetett, s tíz pontos előnyben volt a nagyszünetben.

A harmadik játékrészben nagy rohanást mutatott be a kaliforniai együttes, s a meccsen 28 pontot szóró Luka Doncic, illetve a 22 pontig jutó LeBron James vezérletével fordított, de végül (Gobert kétpontosának köszönhetően) minimális, egypontos minnesotai előnnyel fordultak az utolsó negyedre a csapatok.

A záró játékrészben elfogyott a Lakers lendülete, s a Timberwolves Julius Randle (aki az egész meccsen 23 pontot dobott) vezetésével behúzta a meccset, s összesítésben 4–1-re a párharcot is. A mérkőzés legjobbja a francia Rudy Gobert volt, aki 27 pontja mellett 24 lepattanót is begyűjtött.

A párharcban maradásért lépett pályára a saját közönsége előtt a Rockets is, s a Lakersszel ellentétben ez a pályán is megmutatkozott. A texasi alakulat nagy elánnal játszott, s noha a meccs legelején a GSW is vezetett, a hazaiak ezután végig irányították a történteket. A Rockets több ízben 31 ponttal is vezetett, s noha a Warriors az utolsó negyedben faragott hátrányából, a houstoni siker nem forgott veszélyben.

A Rockets részről Fred VanVleet 26, míg Amen Thompson 25 ponttal járult hozzá a győzelemhez, míg a vendég oldalon a 25 pontos Moses Moody volt a legjobb – Steph Curry „csak” 13 pontig jutott.

A Rockets sikerével 3–2-re módosította a párharc állását, de a Warriors egy győzelemmel még mindig kiharcolhatja a továbbjutást.

NBA, RÁJÁTSZÁS

FŐCSOPORT-NEGYEDDÖNTŐK, ÖTÖDIK MÉRKŐZÉSEK

NYUGATI FŐCSOPORT

Houston Rockets–Golden State Warriors 131–116

Los Angeles Lakers–Minnesota Timberwolves 96–103

A RÁJÁTSZÁS ELSŐ KÖRE

AZ ÖSSZESÍTETT ÁLLÁSOK

Keleti főcsoport

Cleveland Cavaliers (1.)–Miami Heat (8.) 4–0 – a Cleveland továbbjutott

Indiana Pacers (4.)–Milwaukee Bucks (5.) 4–1 – az Indiana továbbjutott

New York Knicks (3.)–Detroit Pistons (6.) 3–2

Boston Celtics (2.)–Orlando Magic (7.) 4–1 – a Boston továbbjutott

Nyugati főcsoport

Oklahoma City Thunder (1.)–Memphis Grizzlies (8.) 4–0 – az Oklahoma továbbjutott

Houston Rockets (2.)–Golden State Warriors (7.) 2–3

Los Angeles Lakers (3.)–Minnesota Timberwolves (6.) 1–4 – a Minnesota továbbjutott

Denver Nuggets (4.)–Los Angeles Clippers (5.) 3–2

A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.