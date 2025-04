NBA: történelmi fordítás után közel a söpréshez az OKC – videók

A harmadik meccsét is megnyerte az Oklahoma City Thunder a Memphis Grizzlies ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) rájátszásának első körében magyar idő szerint pénteken hajnalban, és fél lábbal már továbbjutónak érezheti magát. Győzött a Los Angeles Clippers és a New York Knicks is, mindkét együttes 2–1-re vezet ezzel a párharcban.

A nyugaton első helyen kiemelt Oklahoma City Thunder ezúttal 114–108-ra győzte le a Memphis Grizzliest, és ezzel már 3–0-ra vezet a négy győzelemig tartó párharcban. Nem akármilyen csatát láthatott a közönség, hiszen az OKC 29 pontos hátrányt dolgozott le a harmadik és a negyedik negyedben – ez pedig az NBA történelmének második legnagyobb fordítása a rájátszásban az 1997–1998-as idény óta. A találkozón kiválóan játszott Shai Gilgeous-Alexander, aki 31 pontig jutott. OKC COMPLETES 29-POINT COMEBACK, THE 2ND LARGEST PLAYOFF COMEBACK IN PLAY-BY-PLAY ERA (1997-98). pic.twitter.com/GvoyxqV4nQ — NBA (@NBA) April 25, 2025 Izgalmas meccset rendeztek Detroitban is, ahol a New York Knicks 118–116-ra győzött a Pistons ellen, és 2–1-es előnybe került az összesítésben. A találkozón a vendégek játékosa, Jalen Brunson 30 pontot dobott. AND ONE‼️ pic.twitter.com/cjvsmPvQ9k — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 25, 2025 Győzött a Los Angeles Clippers is, amely a Denver Nuggetset múlta felül 117–83-ra. A denverieknél Nikola Jokics tripla duplával zárta az estét: 23 pontja mellé kiosztott 13 gólpasszt és összeszedett ugyanennyi lepattanót. Győzelmének köszönhetően a Clippers 2–1-re vezet az összesítésben. 🪖” Kawhi Leonard!

“...Los Angeles Clippers looking comfortable against Denver Nuggets [1-1]pic.twitter.com/QOhjIaAtXl — Stephen ‡ Magyezi (@gyezi_) April 25, 2025 RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, 3. MÉRKŐZÉSEK

Keleti főcsoport

Detroit Pistons (6.)–New York Knicks (3.) 116–118

Nyugati főcsoport

Memphis Grizzlies (8.)–Oklahoma City Thunder (1.) 108–114

Los Angeles Clippers (5.)–Denver Nuggets (4.) 117–83 A RÁJÁTSZÁS ELSŐ KÖRE Keleti főcsoport

Cleveland Cavaliers (1.)–Miami Heat (8.) 2–0

Boston Celtics (2.)–Orlando Magic (7.) 2–0

New York Knicks (3.)–Detroit Pistons (6.) 2–1

Indiana Pacers (4.)–Milwaukee Bucks (5.) 2–0

Nyugati főcsoport

Oklahoma City Thunder (1.)–Memphis Grizzlies (8.) 3–0

Houston Rockets (2.)–Golden State Warriors (7.) 1–1

Los Angeles Lakers (3.)–Minnesota Timberwolves (6.) 1–1

Denver Nuggets (4.)–Los Angeles Clippers (5.) 1–2