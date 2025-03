Klasszis elkapók és legendás irányítók – a legjobb, még szabadon igazolható játékosok az NFL-ben

TÁMADÓFALAK

Az Eagles Super Bowl-győzelméhez nagyban hozzájárult a kiemelkedő offense fala, és természetesen a többi NFL-csapat is tisztában van a támadófalak fontosságával, így idén is nagy volt a kereslet a piac ezen részén. Sok, tavaly szenvedő együttes szeretné jobb helyzetbe hozni az irányítóját és futóit – íme, pár nagy név a listán.

Az egyik legszembetűnőbb a 29 éves veterán tackle, Cam Robinson, aki karrierje nagy részében a Jacksonville Jaguars alapembere volt, az előző idényben pedig Sam Darnold hihetetlen teljesítményében segédkezett sokat a Minnesota Vikingsnél.

A guardok közül jelenleg Teven Jenkins tűnik a legbiztosabb választásnak. A kicsit fiatalabb, ám falemberek között régi motorosnak számító játékos annak a Chicago Bearsnek volt a tagja, amely folyamatosan veszélybe sodorta az újonc sztárt, Caleb Williamst, viszont egyénileg igen impozáns statisztikái voltak, így szép jövő állhat előtte – akár a megerősített chicagóiaknál, akár egy új gárdában.

A támadófal-pozíciók közül talán a centereknél a leggyengébb a felhozatal. Az egyetlen jó lehetőségnek David Andrews tűnhet, aki remek pályafutással büszkélkedhet – két Super Bowl-gyűrűje is van már –, ám azt követően, hogy a napokban elengedte a New England Patriots, könnyen meglehet, hogy a visszavonulás mellett dönt.

VÉDŐFALAK

A védőoldal „nagyfiúi” között minden idényben komoly pénzmozgást láthatunk, és ez idén sincs másképp. Először Maxx Crosby, majd Myles Garrett kötött történelmi szerződést az átigazolási időszak elején, így a két legvonzóbb lehetőség hamar lekerült a csapatok listájáról.

Azonban rajtuk kívül is találhatunk még kiemelkedő játékosokat. A védőfal belsejében a 2008 óta domináló Calais Campbell az egyik legjobb jelölt. Rengetegszer bizonyította már tudását, viszont az utóbbi három éveben három különböző csapatnál fordult meg.

A defensive endeknél szintén egy olyan játékost emelnénk ki, aki kifejezetten sok helyet megjárt már a karrierje során, Dante Fowlert. A 31 esztendős DE tavaly a Washington Commandersnek volt oszlopos tagja, amely az előzetes esélylatolgatások ellenére remek idényt produkált, és egészen az NFC döntőjéig menetelt, amiben Fowlernek is fontos szerepe volt.

LINEBACKEREK

A nevesebb LB-ket szintén igen hamar elkapkodták, így talán az a pozíció maradt, amelyben a legkisebb a merítés a még nézelődő csapatok számára.

A belső linebackerek közül talán csak Kyzir White nevét említhetjük meg. A 29 éves ILB 2022-ben még a Super Bowlba jutó Philadelphia Eaglesnek volt a tagja, azt követően pedig két évet az Arizona Cardinals színeiben töltött el, ahol stabil teljesítményt nyújtott, ám felejthetetlennek nem lehetne nevezni.

A szélső LB-knél azonban nem ennyire silány a mezőn, mert egy nagynevű veterán még ott van a piacon, az 50. Super Bowl legértékesebb játékosa, Von Miller, akitől a Buffalo Bills vált meg pár héttel korábban. A kétszeres bajnok Miller már nincs top formában, de attól is még messze áll, hogy abba kelljen hagynia a futballt. Így, hogy végre nem nyomja a túlzóan nagy szerződés terhe, fontos láncszeme lehet egy tapasztalatlan védősornak.

DEFENSIVE BACKEK

Nem kell pánikolnia a gyengébb DB-sorral bíró csapatoknak, hiszen több nap elteltével is kifejezetten sok opció van jelenleg is a piacon.

Ha a cornerbackek között keresgélünk, akkor a legtöbbeknek valószínűleg Asante Samuel Jr. neve tűnhet ki. A Los Angeles Chargers fiatal CB-je 2021-es igazolása óta folyamatosan bizonyítja, hogy a legjobbak között kell számolni vele, és már csak a korából kiindulva is sok lehetőség rejlik még benne. A Los Angeles-iek ugyan úgy döntöttek, az első szerződését nem hosszabbítják meg, de több sajtóhír is arról árulkodik, hogy szebbnél szebb kontraktusokkal állnak sorba a csapatok a 25 éves védőért.

Safety pozícióban is lehet még kincset találni. A falhoz közelebb álló strong safetyk közül Julian Blackmon neve emelkedik ki, aki Samuelhez hasonlóan 2021-ben került a ligába. A free safetyknél Justin Simmons lehet az egyik legjobb választás. Az előző idényben ugyan nem brillírozott az Atlanta Falconsban, a Denver Broncosban viszont évekig Pro Bowl szintű játékos volt. Még messze nem lehet leírni, egy új környezetben akár ismét sztárrá válhat.

FUTÓK

A running backek értéke hatalmasat zuhant az elmúlt években egészen a tavalyi idényig, amikor is Derrick Henry és a februárban Super Bowl-győztes Saquon Barkley egyaránt új csapatoknál bizonyította, mennyit is jelenthet egy gárdának, ha van egy domináns RB-je.

A futópiacon ennek hatására a legtöbbekre gyorsan le is csaptak, viszont van egy játékos, aki két évvel ezelőtt még a liga egyik – hanem a – legjobb RB-je volt, most viszont továbbra is vár az új szerződésére. A Cleveland Browns futója, Nick Chubb karrierjét az utóbbi időszakban sokat hátráltatták a sérülések, így az ohióiak valószínűleg nem tartják meg a következő idényre, ennek ellenére hatalmas hiba lenne a többi gárdának letenni róla. A már említett Barkley és Christian McCaffrey hasonló szituációban volt korábban, és mindkettőjük játékán óriásit lendített a csapatváltás, így Chubbnak is van még oka bőven reménykedni a javulásban.

NICK CHUBB IS NOT INTERESTED IN COMEBACK STORY LINES



(via @NFL) pic.twitter.com/2v67KVL3OC — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 11, 2021

ELKAPÓK

Már az offseason előtt sejthető volt, hogy sok jó receiver lesz elérhető idén, és továbbra is ott tartunk, hogy a WR-eknél lehet a legkönnyebben kitűnő játékosba belefutni. Ennek köszönhetően kis „csalással” egy helyett három játékost is kiemelnénk ebből a pozícióból a listánkon.

Először is meg kell említeni Amari Coopert, aki az előző idény felénél egy cserével került a Buffalo Billshez, amellyel az AFC döntőjéig jutott. Cooper annyira nem mutatott jól, mint előtte a Brownsban és a Dallas Cowboysban, viszont továbbra is ligaelitnek számít a pozíciójában, így sokan fognak még érte kapkodni a 2025-ös idény előtt.

Óriási húzás lehet még szinte bármelyik csapatnak Cooper Kupp is, aki minden fontosabb statisztikai mutatóban vezette az NFL-t 2023-ban. Az előző idénye Chubbhoz hasonlóan szintén nem volt teljes pár sérülés miatt, így búcsút intett tőle a Los Angeles Rams, de rengeteg potenciál van még benne, ha ismét egy jó irányítóval kerül össze.

Végül Stefon Diggs nevét említenénk, aki szintén sérülésekkel küszködött a mögöttünk hagyott idényben. A 31 esztendős elkapó a hírek szerint a csalódást keltő szezont követően is szívesen maradna Houstonban, ám nem zárja ki a költözés lehetőségét sem.

IRÁNYÍTÓK

Végül, de nem utolsósorban az amerikai futball legértékesebb pozícióját néznénk meg, ahol még most is legendásnak számító nevekbe futhatunk bele. A QB-k fontossága miatt ismét három játékost is megemlítenénk, akik sokat változtathatnak egy irányítóra szoruló csapaton.

A lista elején kérdés nélkül a négyszeres MVP és egyszeres bajnok Aaron Rodgers áll. A klasszis quarterback a New York Jetsnél ugyan igencsak csalódást keltő két éven van túl, de ezt és a korát (41 év) leszámítva még nem lehetetlen, hogy egy új rendszerben ismét csillogni tudjon. A legtöbben jelenleg úgy vallják, hogy Rodgers a Minnesotában szeretné folytatni, és betölteni a nemrégiben eligazoló Darnold helyét.

Rodgers azonban nem az egyetlen veterán Super Bowl-győztes a piacon, ugyanis Russell Wilson továbbra is elérhető, és új szerződésre vár. A 36 esztendős QB karrierjében ugyan voltak kisebb hullámvölgyek, miután elhagyta a Seattle Seahawkst, de épp annyi szép pillanatot is okozott a Denver Broncos és a Pittsburgh Steelers szurkolóinak, így nem lehetetlen, hogy tud még csodát tenni valamelyik gárdánál – vagy akár jó mentor válhat belőle a fiatalabb irányítók számára.

A kevésbe elismert irányítók közül még van egy játékos, aki óriási meglepetést okozott az előző idényben, így reménykedhet még egy nagyobb lehetőségeben. Jameis Winston ugyanis tavaly mindenkit meglepett, amikor hihetetlen jó formában ugrott be a sérült Deshaun Watson helyére a Cleveland Brownsban. Winston sosem volt híres a megbízhatóságáról, de egy próbát 31 évesen is megérhet.