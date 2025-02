Őrült fogadások, méregdrága reklámok és sztárparádé – minden, amit az 59. Super Bowl körítéséről tudni érdemes

SZTÁROK A PÁLYÁN, A LELÁTÓN, A REKLÁMOKBAN ÉS A SZÍNPADON

Sokan nem is a mérkőzés miatt kapcsolják be a tévét, hanem épp ellenkezőleg, azt várják, hogy szünet legyen és a drágábbnál drágább – cserébe ötletes és hírességekkel teli – reklámokat és a félidei koncertet nézhessék.

A több mint hetvenezer helyszíni és a százmillió tévés néző miatt ez a legrangosabb zenei fellépés a világon, mégha ez azt is jelenti, hogy az előadó ingyen vállalja a produkciót. Ez nem teljesen igaz, hiszen tavaly Usher állítólag a jogszabály szerinti kötelező minimumösszeget megkapta, ami állítólag 671 dollár volt (263 ezer forint). Az 59. Super Bowl Half Time Show-jának fellépője Kendrick Lamar lesz. A 12-14 perces produkció költségeit – ami több tízmillió dollár is lehet – az NFL és az Apple Music fedezi. Kendrick Lamar mellett az ötszörös Grammy-díjas SZA művésznéven fellépő Solána Imani Rowe énekesnő is színpadra lép, de várhatóan több vendégelőadó is színesíti a programot.

HÁROM ÉVE MÁR LÁTHATTUNK KENDRICK LAMART (megtekintés átkattintás után)

A mérkőzés előtt az amerikai himnuszt a louisianai születésű Jon Batiste Golden Globe-, Oscar-, és többszörös Grammy-díjas zenész előadásában hallhatjuk, míg az „America the Beautiful” című számot Lauren Daigle és Trombone Shorty énekli.

A félidő nemcsak a 17-szeres Grammy-díjas énekes miatt népszerű, hanem a drágábbnál drágább reklámok miatt is. 2025-ben egy félperces reklám ára 8 millió dollár (csaknem hárommilliárd forint), ami új rekord. A reklámhelyek nagy része ennek ellenére már novemberben elkelt. Jól érzékelteti a növekedést, hogy az elmúlt két évben 7 millió dollár körül mozgott 30 másodperc, míg 2014-ben csak 4 volt.

Ha egy cég ennyit költ 15, 30 vagy 60 másodpercre, akkor szeretné, hogy az emberek beszéljenek róla, ennek a legjobb módszere, hogy ötletes, hírességekkel teli jeleneteket forgatnak. Az idei kínálatban feltűnik a teljesség igénye nélkül Post Malone, Ben Affleck, Sydney Sweeney, Martha Stewart, Willem Dafoe, Antonio Banderas, Matthew McConaughey, Gordon Ramsey, Pete Davidson, Snoop Dogg és Tom Brady is, de rendezett reklámot az Oscar-díjas Taika Waititi is. Ráadásul sok reklám nem ad előzetest, így még több meglepetést tartogat nézőinek.

A lelátón minden valószínűség szerint ezúttal is ott lesz Taylor Swift és Blake Lively is (Fotó: Getty Images)

Fotó: Michael Owens

Természetesen a nézők között is ott lesznek a világ legnagyobb sztárjai. Talán mondani sem kell, hogy a chiefses tight end Travis Kelce barátnője, Taylor Swift ezúttal is ott lesz a Superdome-ban. Az USA Today cikke szerint Lana Del Rey, Kanye West, Russell Wilson, Cardi B, Blake Lively és Donald Trump amerikai elnök is biztosan tiszteletét teszi a Super Bowlon. Többek között Kevin Hart, Bradley Cooper, Will Smith, Pink és Sylvester Stallone is Eagles-szurkoló, míg Brad Pitt, Paul Rudd, Jason Sudeikis és Henry Cavill esetében tudható, hogy a Kansas Cityt favorizálja.

FOGADJON BÁRMIRE!

A sportfogadás ezúttal is szerves része a nagydöntőnek. A győztes kiléte és az egyéni statisztikai mutatók mellett az idén sem maradhatnak el a különleges fogadások. Vajon lesz-e olyan játékos, aki elsírja magát a himnusz alatt, hány sört adnak el a mérkőzés alkalmával, az érme melyik oldala lesz felül a pénzfeldobásnál vagy milyen színű italt öntenek a győztes edző nyakába?

Vajon kell-e használni a láncokat az 59. Super Bowlban? (Fotó: Getty Images)

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is lehet tétet rakni Taylor Swift énekesnő kameraidejére, de arra is, hogy vajon Travis Kelce megkéri-e a barátnője kezét. Fogadni lehet rá, hogy a mérkőzés félidejében Kendrick Lamar milyen számmal fog kezdeni vagy befejezni, hány szám lesz, kapucnis pulcsiban lép-e fel, vagy pólóban, és hogy ki lesz a meglepetésvendég. Kicsit a mérkőzésre terelve a szót a fogadóirodák szerint nagyobb eséllyel kezdődik futójátékkal a meccs, mint passzal, de izgalmas lehet, hogy lesz-e legalább három játékosnak sikeres passza, vagy az is, hogy hányszor kell a tíz yard lemérésére a láncokat használni.

A BAJNOK JUTALMA: A SUPER BOWL-GYŰRŰ

A Super Bowlt megnyerő csapat minden tagja gazdagodik a bajnoki gyűrűvel. Az első SB után 1966-ban félkarátos gyémántot körülvevő fehér arany gyűrűt kaptak a bajnokok. A gyűrűt a győztes csapat vezetőedzője, Vince Lombardi terveztette, azóta hagyomány a bajnoki gyűrű, amelyet a játékosok mellett a stábtagok kapnak. Évente általában több mint 150 fő részesül ebben a megtiszteltetésben. Kevesen tudják, de a vesztes is kap gyűrűt, ugyanis az AFC és az NFC bajnoki címéért is jár. A bajnoknak járó gyűrű minden évben más megjelenést kap, értéke harminc és ötvenezer dollár (11 millió forint) között van és nagyjából négy hónap alatt készül el.

AZ EDDIGI SUPER BOWLOK BAJNOKI GYŰRŰI

NFL, RÁJÁTSZÁS

SUPER BOWL, NEW ORLEANS

Február 10., hétfő

0.30: Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!