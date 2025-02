Micsoda sztárparádé! Idén is özönlöttek a hírességek a Super Bowlra – fotók

Magyar idő szerint hétfőn hajnalban a Philadelphia Eagles 40–22-re legyőzte a Kansas City Chiefst, ezzel megnyerte az 59. Super Bowlt. Az esemény amellett, hogy rendre igazi sportcsemegét nyújt, a hírességeknek is remek lehetőség arra, hogy megmutassák magukat a közönségnek. Természetesen nem volt ez másképpen idén sem: számos világhírű színész, énekes, ismert közéleti személyiség tekintette meg a helyszínen a találkozót, közülük a legtöbbről fotót is sikerült készíteniük a hírügynökségeknek. Most a Getty Images gyűjteményéből válogatunk.

Tekintse meg képgalériánkat a Super Bowlra kilátogató hírességekről: