NHL: hosszabbítás után nyert a Montreal Canadiens

A New York Rangers négyszer is vezetett Montrealban, de a kanadaiak mind a négyszer egyenlítettek, és a ráadásból több mint három perc eltelt, amikor Patrik Laine a győztes gólt is beütötte. A Montreal hokisa az előző 18 meccset számítva tizenkettedszer volt eredményes. A Rangers a vereség ellenére sorozatban a nyolcadik meccsén szerzett pontot.

Nincs jó formában a New Jersey Devils, amely sorozatban negyedik meccsén maradt győzelem nélkül. A győztes Ottawában Zack Ostapchuk pályafutása első NHL-gólját szerezte.

A Red Wings az utóbbi négy meccséből hármat elveszített, ezúttal Dallasban maradt alul.

LAINE GYŐZTES GÓLJA MONTREALBAN



FÉRFI JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Ottawa Senators 1–2

Montreal Canadiens–New York Rangers 5–4 – hosszabbítás után

Dallas Stars–Detroit Red Wings 4–1