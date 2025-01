A hazai pálya januárban jelenti a legnagyobb előnyt az NFL-ben

A HÉT STATISZTIKÁJA. Az idei az első rájátszás az NFL történetében, amely során mind a négy csapat úgy jutott el a főcsoportdöntőbe, hogy közben egyik playoffmeccsen sem adta el a labdát egyszer sem. A Kansas City közben NFL-rekordot is döntött, az alapszakaszra visszanyúlva sorozatban nyolc mérkőzést hozott le eladott labda nélkül, amire még nem volt példa a liga történetében (az eddigi rekorder a New England volt, 2010-ben hét ilyen meccsig jutott).

A HÉT VESZTESEI. Az előző ponthoz kapcsolódunk: ha nyerni akarsz, vigyázz a labdára! Ez volt a főcsoport-elődöntő jelszava, a győztes irányítók a biztonságot tartották szem előtt. Ezért is fordulhatott elő, hogy mind a négy összecsapáson az eredmény után futó csapatok vesztes irányítói zártak több passzolt yarddal. Kansas Cityben C. J. Stroud, a Washington ellen Jared Goff, Philadelphiában Matthew Stafford, Buffalóban Lamar Jackson jegyezte a több passzolt yardot, sőt, a Detroit (Jahmyr Gibbs és Amon-Ra St. Brown) és a Baltimore (Derrick Henry és Isaiah Likely) a futott és az elkapott yardok tekintetében is a meccs legjobbját adta a veresége ellenére. A Houston pedig több mint 100 yarddal többet szerzett, mint a Chiefs, ráadásul szintén nem adta el a labdát, az NFL-rájátszás történetének első csapataként mégis kikapott ilyen mutatókkal.

Lamar Jacksonnak az idén sem jött össze a sikeres rájátszás – a még mindig csak 28 éves irányítónak lesz még lehetősége (Fotó: Getty Images)

A HÉT AGGODALMA. Bár a Philadelphia a Los Angeles Rams legyőzésével továbbjutott, az Eagles táborában sokan aggódnak a Washington elleni főcsoportdöntő előtt. Jalen Hurts ugyanis a mérkőzés hajráját sérült térddel játszotta végig, látványosan szenvedett, még a saját célterületén belül is földre vitték, amivel a Rams kétpontos safetyt szerzett. Egy hete van a regenerálódásra, de ha rajta múlik, ott lesz a pályán a Commanders ellen. „Tudtam játszani, befejeztem a meccset. Meglátjuk, mi történik a héten. A mentális felkészülés a döntő” – mondta Hurts, akit az Eagles-védelem mellett a 205 futott yarddal és két touchdownnal záró Saquon Barkley segített ki a Rams ellen.

A HÉT FURCSA JELENETE. Alig kezdődött el a Kansas City–Houston mérkőzés, a Texans az első játék után lábon lőtte magát. A Chiefs visszahordása végén Kris Boyd úgy szerelte Nikko Remigiót, hogy az elejtette a labdát. Boyd azt hitte, hogy a csapattársak megszerzik a labdát, ezért meg sem várta, mi lesz a játék vége, úgy szaladt az oldalvonal felé, hogy közben ledobta a sisakját, majd szabályosan fellökte a speciális egység edzőjét, Frank Rosst. Csakhogy a labda a Chiefsé lett, a sisak szabálytalan levétele miatt pedig még meg is büntették a Houstont, s csak a remek védelmének köszönhette a Texans, hogy Patrick Mahomesék nem könnyű touchdownnal indították a meccset. „A speciális egység értekezletein egész héten téma volt, hogy labdát kell szerezni a visszahordások során. Boyd azt hitte, hogy ez sikerült, és annyira fel volt tüzelve, hogy nem tudott gondolkozni. Ez megengedhetetlen, sosem veszíthetjük el így a fejünket, mert a tetteinkkel ártunk a csapatnak” – mondta DeMeco Ryans vezetőedző a 23–14-es vereséget követően.

A HAZAI PÁLYA ELŐNYE. Eddig tíz mérkőzést rendeztek az NFL idei rájátszásában, és csak kettőn született idegenbeli siker, ráadásul mindkettőt a Washington jegyezte. A Commanders előbb a Tampa Bayt, majd a Detroitot győzte le annak kellemes hőmérsékletű otthonában. A mostani hétvégén a Lions az NFC első kiemeltjeként a fedett csarnokában nem tudta kihasználni a hazai pálya előnyét, szemben a másik három házigazdával, amely egyaránt nyitott stadionban fogadta riválisát. A Kansas City fagyos időben, a Philadelphia és a Buffalo pedig egyenesen szakadó hóesésben fogadta és győzte le vendégét. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok északi részén fekvő csapatok többsége ragaszkodik a nyitott stadionhoz (a fagyos – a Denver–Kansas City–Cincinnati vonalra és fölé eső – városok közül jelenleg 15-nek van nyitott, háromnak fedett stadionja, míg délen 8:6 az arány a fedett létesítmények javára), decemberben és januárban nagy előnyt jelenthet, hogy az általuk megszokott időjárási körülmények között láthatják vendégül ellenfeleiket. Ez is magyarázza, hogy a Buffalo 2026-ra megépülő új stadionja is nyitott lesz, szemben a Tennessee és – meglepő módon – a Chicago tervezett új létesítményével.

A HÉT BELÉPŐJE. Bármennyire is volt havas és fagyos a rájátszás hétvégi köre, Mack Hollins, a Buffalo Bills elkapója mintha floridai strandolásra érkezett volna a Ravens ellen.

A HÉT ÚJRAKEZDÉSE. A Detroit tavaly San Franciscóban elvesztette a főcsoportdöntőt, nem jutott be a Super Bowlba. Dan Campbell a kudarc ellenére elérte, hogy a sok főedzői állásajánlat ellenére Ben Johnson támadókoordinátor és Aaron Glenn védelmi edző is visszatérjen a csapathoz. Az alapszakasz főcsoportgyőzteseként ki volt kövezve a Super Bowlba vezető út, de a Washington elleni vereség újabb Super Bowl nélküli idényt jelent a Lions számára, és most már nem sikerül megtartani Johnsont és Glennt, előbbi el is kötelezte magát Chicagóban, és napok kérdése, hogy utóbbi is előrelépjen. Máris bezárult volna a Detroit Super Bowlra nyíló ablaka? Campbell szerint erről szó sincs. „Dehogy zárult be, nagyon is nyitva van! A stábban több ember is alkalmas arra, hogy átvegye ezeket a pozíciókat, de szétnézünk a klubon kívül is. A legfontosabb, hogy megtartsuk a szemléletünket, és a lehető legközelebb kerüljünk ahhoz a felfogáshoz, amely eddig jellemezte a csapatunkat. Nem kapkodjuk el a választást, mert most nagyon fontos, hogy jól döntsünk” – mondta erről Campbell.

DRAFTSORREND. Már csak négy csapat nem tudja, hányadik választási jog lesz az övé az április végi újoncbörze első körében. A hét végén búcsúzó négyes az alapszakaszban elért eredményeik alapján került be a draftsorrend 25–28. helyére.

Az eddig eldőlt 24 pick sorrendje: 1. Tennessee Titans (3–14), 2. Cleveland Browns (3–14), 3. New York Giants (3–14), 4. New England Patriots (4–13), 5. Jacksonville Jaguars (4–13), 6. Las Vegas Raiders (4–13), 7. New York Jets (5–12), 8. Carolina Panthers (5–12), 9. New Orleans Saints (5–12), 10. Chicago Bears (5–12), 11. San Francisco 49ers (6–11), 12. Dallas Cowboys (7–10), 13. Miami Dolphins (8–9), 14. Indianapolis Colts (8–9), 15. Atlanta Falcons (8–9), 16. Arizona Cardinals (8–9), 17. Cincinnati Bengals (9–8), 18. Seattle Seahawks (10–7), 19. Tampa Bay Buccaneers (10–7), 20. Denver Broncos (10–7), 21. Pittsburgh Steelers (10–7), 22. Los Angeles Chargers (11–6), 23. Green Bay Packers (11–6), 24. Minnesota Vikings (14–3), 25. Houston Texans (10–7), 26. Los Angeles Rams (10–7), 27. Baltimore Ravens (12–5), 28. Detroit Lions (15–2)

NCAA-KITEKINTŐ. Az Ohio State győzelmével ért véget az egyetemi futballbajnokság első 12 csapatos rájátszása. A Buckeyes a Notre Dame-et győzte le az atlantai fináléban, amelyet a Fighting Irish touchdownnal kezdett, de erre az Ohio State 31 ponttal válaszolt, és gyakorlatilag a harmadik negyed elején eldöntötte a meccset. A Notre Dame 31–23-ra még felzárkózott, de kifutott az időből. Az Ohio State a kilencedik nemzeti bajnoki címét szerezte meg, az elsőt 2014 óta.

NCAA-PLAYOFF. Döntő: Ohio State Buckeyes (8. kiemelt)–Notre Dame Fighting Irish (7.) 34–23

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

A FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK EREDMÉNYEI

AFC

Buffalo Bills–Baltimore Ravens 27–25

Kansas City Chiefs–Houston Texans 23–14

NFC

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 28–22

Detroit Lions–Washington Commanders 31–45

A FŐCSOPORTDÖNTŐ PROGRAMJA

NFC

Vasárnap, 21.00: Philadelphia Eagles–Washington Commanders (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

AFC

Hétfő, 0.30: Kansas City Chiefs–Buffalo Bills (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!