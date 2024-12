NHL: kikapott a Devils; már második a Golden Knights a Nyugati főcsoportban

A Columbus Blue Jackets sorozatban öt vereség után tudott nyerni, ráadásul a New Jersey Devilst múlta felül, amely ennek ellenére is vezeti még a Keleti főcsoportot. Nyugaton a Vegas Golden Knights fordított a Vancouver Canucks ellen, és így már második a Winnipeg Jets mögött. Három mérkőzés is hosszabbítás után dőlt el, melyeken a Pittsburgh Penguins és az Edmonton Oilers is kétgólos hátrányból tudott fordítani, a Chicago Blackhawks pedig újabb sikerével már nem utolsó a Nyugati főcsoportban, megelőzte a pittsburghiektől kikapó Nashville Predatorst.

FÉRFI JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Columbus Blue Jackets–New Jersey Devils 4–2

Tampa Bay Lightning–St. Louis Blues 3–1

Philadelphia Flyers–Los Angeles Kings 3–7

Nashville Predators–Pittsburgh Penguins 4–5 – hosszabbítás után

Chicago Blackhawks–Seattle Kraken 3–1

Calgary Flames–Ottawa Senators 2–3 – hosszabbítás után

Edmonton Oilers–Boston Bruins 3–2 – hosszabbítás után

Vegas Golden Knights–Vancouver Canucks 3–1

Colorado Avalanche–San Jose Sharks 4–2