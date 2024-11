NBA: pocsék formában a Philadelphia, ezúttal 19 pontos előnyt szórakozott el

Los Angelesben az első két negyed után a Golden State 11 pontos hátrányban volt a Clippers ellen, s bár a harmadik negyedben csökkentette hátrányát, ez végül nem bizonyult elégségesnek – a hazaiak hárompontos különbséggel megnyerték a találkozót, melynek hőse a 16 gólpasszig jutó James Harden volt, aki mindemellett 12 pontot és hat lepattanót is jegyzett a meccsen. A Warriors sztárja, Stephen Curry 26 pontig, hét lepattanóig és hat gólpasszig jutott, de ezúttal ez is kevésnek bizonyult, csapata elszenvedte idénybeli harmadik vereségét az alapszakaszban.

A Miami otthonában is folytatódott a Philadelphia rossz sorozata – a 76ers zsinórban negyedik vereségét könyvelhette el az alapszakaszban, mindent egybe véve pedig már a tizenegyediket, annak ellenére, hogy már 19 pontos előnye is volt a találkozón. A meccsbe folyamatosan visszakapaszkodó hazaiaknál Jimmy Butler remekelt: 30 pontja mellett tíz lepattanó és öt gólpassz is fűződött a nevéhez, így nagyban hozzájárult csapata 106–89-es győzelméhez. A Philadelphiánál Paul George jutott 18 pontig.

A Milwaukee Bucks óriási izgalmak után győzte le odahaza 101–100-ra a Houston Rocketset. Egy perccel a meccs vége előtt még a Houston vezetett egy ponttal, de négy másodperccel a dudaszó előtt Damian Lillard egy remek egyéni játék végén bedobott egy duplát, ezzel pedig megnyerte a meccset csapatának.

Hasonló nagy izgalmakat hozott a Sacramento Kings és az Atlanta Hawks összecsapása, amelynek végén a vendégek örülhettek 109–108-as győzelemnek. A csapatok szinte az egész meccsen fej fej mellett haladtak, minimális volt a különbség hol az egyik, hol a másik fél javára. Az utolsó negyed bizonyult döntőnek, ahol az Atlanta öt pontot vert ellenfelére. A sacramentói Keon Tyrese Ellis 49 másodperccel a meccs vége előtt értékesítette mindkét büntetőjét, így három pontról felhozta egyre a csapatát, de a hátralévő másodpercekben – hiába volt még több lehetősége is a Kingsnek – újabb pont már nem esett, így a Hawks végül megnyerte a találkozót.

NBA

ALAPSZAKASZ

Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 102–99

Detroit Pistons–Chicago Bulls 112–122

Toronto Raptors–Indiana Pacers 130–119

New York Knicks–Washington Wizards 134–106

Miami Heat–Philadelphia 76ers 106–89

Milwaukee Bucks–Houston Rockets 101–100

Phoenix Suns–Orlando Magic 99–109

Sacramento Kings–Atlanta Hawks 108–109