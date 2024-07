Valerio-Bodon Vincent LeBron James fiával lép közösen pályára a Lakers színeiben

A 23 éves magyar kosárlabdázó már tavaly is részt vehetett az újoncok és másodévesek számára fenntartott tornán – ekkor még a Boston Celtics színeiben –, miután a Lakers próbaszerződést ajánlott neki, ám azt követően nem kötötte le hosszú távra a Los Angeles-i gárda.

Az előző idényt Valerio-Bodon Vincent a Lakers második számú csapatánál, a South Bayben töltötte és továbbra is reménykedik benne, hogy pályára léphet az NBA-ben is és most ismét nagy lehetőség előtt áll, hogy bizonyítson a ligaelit előtt.

Ezúttal a magyar kosaras egy csapatban játszik majd a négyszeres bajnok LeBron James fiával, Bronny Jamesszel, akit a Lakers az idei draft 55. helyén választott ki és most láthatjuk majd először a csapat színeiben pályára lépni.