A végsőkig küzdöttünk, de az Egyesült Államok jutott be a négy közé női vízilabdában

PÁRIZS 2024

NŐI VÍZILABDA

NEGYEDDÖNTŐ

EGYESÜLT ÁLLAMOK–MAGYARORSZÁG 5–4 (1–2, 2–0, 1–2, 1–0)

Párizs, 15 000 néző

EGYESÜLT ÁLLAMOK: JOHNSON – ROEMER 1, Musselman, STEFFENS 2, Prentice 1, Raney, Fattal 1. Csere: Flynn, Neushul, Gilchrist, Ausmus, Sekulic. Szövetségi kapitány: Adam Krikorian

MAGYARORSZÁG: MAGYARI A. – FARAGÓ K. 1, Keszthelyi 1, Garda 1, Parkes, Horváth B., Vályi V. Csere: LEIMETER 1, Rybanska, Szilágyi D., Gurisatti, Mahieu. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor és Mihók Attila

Emberelőny-kihasználás: 10/1, ill. 7/1

Kettős emberelőny-kihasználás: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Mahieu (19. p.), Vályi V. (27. p.)

TUDJÁK, MI A KÖZÖS a női 800 méter gyorsúszásban és a női vízilabdatornában az olimpián? Mindkettőnek ugyanaz volt a győztese a legutóbbi három játékokon, és mindkettő amerikai. Előbbi Katie Ledecky, utóbbi az Egyesült Államok válogatottja – Ledecky itt, Párizsban negyedszer is diadalmaskodott, és erre nagy esélye van a Team USA-nek is. Az egyenes kieséses szakaszban először, a negyeddöntőben a mieink próbálták megállítani a címvédő hadjáratát. A csoportmérkőzések alapján hiú ábrándokat nem kergethettünk, két vereséget is elszenvedtünk, igaz, az amerikaiak is kikaptak a spanyoloktól, csakhogy eddig mi az ő szintjüktől is jócskán elmaradtunk. A felkészülés során viszont nyertünk a tengerentúlon, nem volt egy hónapja, hogy 10–8-as sikert arattunk Kaliforniában.

Az újabb győzelemhez szinte tökéletesen kellett játszani, e követelményrendszernek megfelelt, hogy az első ráúszásnál a miénk lett a labda. Az első előnyünket viszont nem tudtuk értékesíteni, Faragó Kamilla lövését blokkolták, de az amerikaiak sem jártak sikerrel. Cseh Sándor társ-szövetségi kapitány kiabált és nagyot ütött a kispad egyik székére, bizonyára elégedett volt azzal, hogy a birtokunkba került a labda. Lőttünk belőle egy kapufát, mindenesetre négy perc lement gól nélkül, mert Keszthelyi Rita „cséká” próbálkozása is a lécen halt el. Garda Krisztina átlövése viszont besurrant a kapuba, mi törtük meg a jeget!

Magyari Alda védett a túloldalon, kapufáig megint eljutott Keszthelyi, az ellenfél viszont kiegyenlített Maggie Steffens révén. Bravúros csel után rosszkézről Leimeter Dóra szerzett fifikás gólt, Mahieu Geraldine azonban néhány tizedmásodperccel többet gondolkozott a kelleténél, így levarázsolták a kezéről a labdát és ki is állították, ugyanakkor az amerikaiak nem büntettek.

Megnyertük az első negyedet, jól zárt a reteszünk, és nagyon pontatlan volt a riválisunk, az egyszerű passzokkal is meggyűlt a baja. Hogy ne húzzunk el jobban, arról Ashleigh Johnson, a világklasszis kapus gondoskodott, és azért a sokadik előnyüket, szám szerint az ötödiket már gólra váltották az amerikaiak.

Johnson sajnos nagyon belelendült, el is bizonytalanodtak a lövőink, emberelőnyben viszont nem lehet lacafacázni, tudta ezt Gurisatti Gréta is, ám Johnson bal kezén elhalt a próbálkozása. Centerakciógólt kaptunk hamarosan (2–3), dobásunkat a blokk hárította, nagyszünet.

Kellett már egy magyar találat, de újabb két Johnson által védett átlövésen kívül egyébre nem tellett a harmadik periódus elején. Ilyenkor segít a váratlan húzás: meg tudtunk úszni, Faragó szépen vette észre a mellette robogó Keszthelyit, aki egalizált. Kettős előnyt használt ki ezután USA, Garda és Magyari keze között találta meg az utat a hálóba Steffens.

Faragó egy emberelőnyt is kihasznált (sokadszor emelhető ki a vállalkozókedve a 23 éves szélsőnek), majd a szokásos Keszthelyi-kapufa érkezett. Védekezésben sokadszorra is jól dolgoztunk, éles mérkőzésre kényszerítettük az ötkarikás játékok egyeduralkodóját, de ennyivel nem akartuk beérni, csak szegény Garda is a lécet forgácsolta szét a háló kilyukasztása helyett.

A régi idők vízilabdáját idézte, hogy három negyed alatt csupán nyolc gól született, ráadásul egyenlő eloszlásban. Nagy segítséget jelenthetett a következő találat annak, aki szerzi, az amerikaiak helyzetét emberelőny könnyítette. Adam Krikorian szövetségi kapitány is érezte, kulcsmomentum jön, ezért időt kért. Már kiegészültünk, amikor Magyari Alda mutatott be bravúrt, ám a játékvezetők kontrát ítéltek ellenünk. Az ellenfél gólját viszont érvénytelenítették, helyette emberhátrányba kerültünk, amit sikerült újra kivédekeznünk, Rachel Fattal csacska mozdulattal a kapu fölé ügyetlenkedte a labdát.

Kértünk szépen egy fórt most már mi is, nyilván nem kaptunk, Garda lövése csak a veszett fejsze nyele volt. Keszthelyi próbálkozása után a labda persze a kapufán csattant, nagyobb baj volt, hogy ismét adtak egy kettős előnyt az amerikaiaknak, meg is köszönték a sporttársaknak, majd Fattal révén elmozdultak négyről ötre.

Kicsit passzívak voltunk, de csak megtaláltuk a centert, végre fór, Garda a lécre pattintott… Kettő perc maradt hátra, kapufát követően lett a miénk a labda, Rybanska Natasát gyanús körülmények között szerelték, a reklamáló Cseh Sándor piros lapot kapott. Negyvenkilenc másodperc volt még a találkozóból, Faragó Kamilla mellé lőtt.

Az Egyesült Államok jutott be az elődöntőbe, mi az ötödik helyért küzdhetünk tovább, először Görögországgal – nem állítható, hogy vereséget érdemeltünk volna ezen a napon. 4–5