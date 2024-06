Vízilabda: szétlövéssel kapott ki a magyar válogatott a horvátok elleni felkészülési mérkőzésen

Nemcsak Varga Zsolt legénysége, a horvátok is első nyári felkészülési mérkőzésüket játszották vasárnap este a nyitott Mladost uszodában. Amelynek zárt részében januárban 11–8-ra kikapott csikócsapatunk az Európa-bajnokság elődöntőjében. A döntőt aztán elbukta Ivica Tucak együttese, nem úgy, mint a februári világbajnokság fináléját. Jó erőfelmérővel kezdhetett tehát összecsiszolódni a magyar válogatott, amelyből Vogel Soma kapus, Jansik Szilárd, Német Toni, Pohl Zoltán és Vigvári Vendel, vagyis öt fradista nem került be a meccskeretbe.

Marko Zuvela fejezett be egy gyors horvát lefordulást, majd Luka Bukic köszönt be fórból – a mieink csak kapufákig jutottak, de legalább a blokkok jól működtek hátul. Zalánki Gergő balosának örülhettünk a folytatásban, egy dudaszós hazai találat miatt azonban masszív, háromgólos hátrányban kezdtük a második negyedet. Érthető volt a kapuscsere, ám a Bányai Márk helyére beálló Szakonyi Dániel is azonnal gólt kapott Bukic átlövéséből. Marko Bijacnak viszont nagyon ment a védés, nehéz volt túljárni a rutinos hálóőr eszén, Zalánkinak sem sikerült a második negyed harmadik percében, s hamar beszedtük a hatodikat is…

Szolid félhomály ereszkedett a medencetérre, mi meg továbbra is küszködtünk a lövéseinkkel, szerencsére rosszkézről Zalánki másodszor is eredményesnek bizonyult, ezúttal is fórból (6–2). Felzárkózási hadjáratunkat Manhercz Krisztián folytatta, ismét emberelőnyből, segítségül hívva a bal kapufát is. Következő gólunk is Manhercz érdeme volt ötméteresből, majd fordulás után Fekete Gergő kétgólosra csökkentette a hátrányunkat.

„Megvagyunk” – legjobbjaink nemcsak a horvátok emberelőnyét védekezték ki, azonos létszámnál is hatékonyak maradtak, ugyanakkor mi sem éltünk a fórunkkal. A játék képe sokkal kedvezőbb volt már ekkor, Angyal Dániel megúszásgólja a szúnyoginváziót is sokkal elviselhetőbbé tette (7–6). Harkov harmadik találatára Hárai „Pufi” Balázs reagált.

Vámos Márton bombasztikus emberelőnygóljával és Hárai szemfüles megoldásával aztán a záró periódus harmadik percére kiegyenlítettünk, viszont Vámos elrontotta a második ötméteresünket, amit góllal büntetett a rivális (10–9). Időkérést követően újabb ötméterest kaptunk, Varga Dénes kíméletlenül beverte, egállal kezdődött az utolsó két perc. Loren Fatovic kihasználta, hogy szabadon maradt egy újabb emberelőnyös szituációban, de mi is megkaptuk az esélyt, Varga pillanatok alatt gólra váltotta ezt. A békés, 11–11-es döntetlent ugyancsak Fatovic borította fel, a négy gólig jutó csillag villanásával viszont nem volt vége a dalnak: Manhercz utolsó másodperces góljával ötméteresekre mentettük az összecsapást.

Varga hibázott, Vámos és Manhercz nem, a horvátok is kétszer vették be a kaput az első három kör során. Zalánki és Franko Lazic sem rontott, Vigvári Vince sajnos igen, így Zuvela góljával horvát győzelmet könyvelhettünk el.

A felek péntek óta készülnek együtt, csapatunk hétfőn utazik haza – és dolgozik tovább.

VÍZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, ZÁGRÁB

HORVÁTORSZÁG–MAGYARORSZÁG 12–12 (4–1, 3–3, 2–3, 3–5) – szétlövéssel: 4–3

Zágráb, 500 néző. V: Kovács Cs. T., Franulovic (horvát).

HORVÁTORSZÁG: BIJAC – FATOVIC 4, BUKIC 2, Krzic, Vrlic, Jokovic, Zuvela 1. Csere: Popadic (kapus), Buric 1, HARKOV 3, Lazic 1, Loncar, Butic. Szövetségi kapitány: Ivica Tucak

MAGYARORSZÁG: Bányai – MANHERCZ K. 3, Nagy Ádám, Vigvári Vince, HÁRAI 2, Angyal 1, Vámos 1. Csere: Szakonyi (kapus), ZALÁNKI 2, VARGA DÉNES 2, Molnár E., Kovács P., Fekete G. 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 13/6, ill. 15/9. Kettős emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –. Gól – ötméteresből: –, ill. 3/2. Kipontozódott: Loncar (21. p.), Krzic (23. p.), Molnár E. (27. p.), Lazic (29. p.), Angyal (30. p.), Nagy Á. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivica Tucak: – Mindig nehéz mérkőzést játszunk a magyarokkal, ezúttal sem volt másképp. A felkészülés ezen szakaszában az eredmény nem lényeges, annak viszont örülök, hogy játékban előremutató megoldásokat láttam a csapatomtól.

Varga Zsolt: – Nagyon jól álltak bele a meccsbe a horvátok, de örömteli, hogy sikerült visszakapaszkodnunk. Ez volt az első hivatalos mérkőzésünk a felkészülés során, természetes, hogy nem minden működött még úgy, ahogy elterveztük. Szerettünk volna győzni, sajnos az ötöspárbajban alulmaradtunk.