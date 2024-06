Vízilabda: Salamon Ferenc visszatér Egerbe

Ha valahol, Egerben tudják, hogy a jó bor a korral nemesedik – ahogyan a 35 éves Salamon Ferenc is, nem véletlenül igazolták át. A rutinos vízilabdázó 2012 és 2014 között már erősítette az Egert, aztán tíz évet lehúzott az OSC-ben, elmondása szerint a csapat fiatalodása idényről idényre neki is új lendületet adott. A szerepköre nem sokat változik a klubváltással, elvégre olyan helyre kerül, ahol kimondottan fontos az utánpótlás-nevelés, tanácsaival, tapasztalatával segítheti az egri tehetségeket.

Merthogy Szécsi Zoltán klubelnök szombati bejelentése alapján többnyire fiatalok pótolják a távozó kulcsembereket, és továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni fejlődésre. A két montenegrói légiós, Dimitrije Krijestorac és Nikola Murisics mellett Spitz Márk és Mészáros Bálint is máshol folytatja, Spitz Szegedre, Mészáros Miskolcra igazol. Krémer Balázs és Biros Samu is távozik, utóbbi amerikai egyetem hallgatója lesz.

Az érkezők között találjuk Salamon mellett a szélső Berényi Barna, a center Ádám Erik, valamint a kapus Morav­csik Martin nevét, és az utánpótlásból is felkerülnek néhányan, a szakmai stáb megadja a lehetőséget a bizonyításra. Apropó, szakmai stáb: a következő idényben a tősgyökeres egri Jászberényi Gábor veszi át az Eger irányítását, de Biros Péter és Tóth Kálmán sem szakad el a klubtól, mindketten segítik az új edző munkáját. Szécsi Zoltán hangsúlyozta, szeretné, ha meghatározó csapat alakulna ki, amely az ötödik és a tizedik hely között végez.