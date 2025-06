Úszás: minden korosztályban a fő esélyes lett a bajnok

Szombat estébe nyúlóan avatták az idei, sorszáma szerint 11. nyílt vízi ob utolsó korosztályos bajnokait, akik a műfaj legrövidebb távján – amúgy pedig a leghosszabb medencés számban –, vagyis 1500 méteren versengtek a szegedi Maty-éren.

A lányoknál és a fiúknál is három korkategóriában hirdettek végeredményt, s a hat győztes nevét jó előre borítékolni lehetett

– na, nem az erős kihívók hiánya, a konkurencia gyengesége, hanem a favoritok remek, valóban aranyat érő formája miatt.

A fiúknál a 19 esztendős Kovács-Seres Hunor (Dunaújvárosi KSE), akinek az idei az utolsó éve az utánpótlásban, a 10 kilométer és a kieséses formátumú 3 kilométer, a most debütált KO-verseny megnyerése után szombaton 15:57.1 perces idővel a másfél kilométeres gyorsúszásban is maga mögé utasította a teljes mezőnyt az U18-19-eseknél, így három magyar bajnoki címmel fejezte be a 2025-ös ob-t. Mögötte – másfél másodperccel lemaradva – Poteczin Dániel (Érdi Vízisport Kft.) lett a második, míg – már jóval nagyobb hátrányt összeszedve – Nagy Nándor (Balaton Úszó Klub) ért célba harmadikként.

A 16-17 esztendősöknél a váltóval tavaly korosztályos világ- és Európa-bajnok Kárpáti Máté (Újpesti Torna Egylet) igazolta töretlen fejlődését, csaknem fél percet verve rá még a második helyezett Varga Leventére (Vasas Sport Club) is, míg a múlt évi világelső válogatottban stafétatárs Huszti Márton (Darnyi Tamás Sport Club) bő fél perccel később érkezett be bronzérmesként.

A legifjabbaknál, a 14-15 évesek mezőnyében Sárkány Zétényt (Kőbánya Sport Club) nem tudta megszorítani klubtársa, Marosszéki Armand, sem Nagy Péter (Dunaújvárosi Központi Sportegyesület).

A lányoknál is akadt triplázó, mégpedig Nagy Napsugár (Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub) személyében.

Az U16-17 évesek korosztályában taroló tehetség pénteken 7,5 kilométeren, szombat délelőtt pedig a KO-versenyben nyert, hogy aztán a záró nap délutánján, 1500 méteren repítse magát elsőként a célba hatalmas, 27 másodperces előnnyel az ezüstérmes Miszlai Mira (Kőbánya Sport Club) előtt, míg a bronzérmes, és szintén kőbányai Láng Larissza Viktória hozzá képest csaknem egy perccel később érkezett be.

Nagy „Sugi” teljesítményét kellőképpen minősíti a tény, hogy ideje (17:12.2 p) még az U18-19-eseknél is elegendő lett volna a győzelemhez. E korosztályban egy másik zalaegerszegi úszó, Nett Vivien nyert Abonyi-Tóth Glenda (A Jövő SC FCSM) és Győrffy Lili (Kaposvári Sportközpont és Sportiskola) előtt.

Külön dicséret jár az U14-15 évesek korosztályában bajnok, 2010-es születésű Bartalos Annának

(Tatabányai Vízmű SE). A már említett Kárpáti-Huszti-Nagy féle szupercsapat negyedik tagja 38 másodperccel előzte meg a második, és 42-vel a harmadik helyezettet, vagyis Kertész Borókát (Darnyi Tamás Sport Club) és Priester Jázmint (BVSC-Zugló). Bartalos 17:32.7 perc alatt tudta le a távot, aminél jobb időt csupán Nagy Napsugár úszott az utánpótláskorú lányok közül.

(Kiemelt képünkön A zalaegerszegi Nagy Napsugár három bajnoki arannyal gazdagodott Szegeden Forrás: musz.hu/Facebook)