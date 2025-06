Triatlon: biztató első félév után jön a java az utánpótlás évadának

A tavalyi, kiugróan sikeres év után 2025-nek is nagy célokkal vágott neki a magyar triatlon-utánpótlás, amelynek képviselői az elmúlt hetekben számos szép eredményt értek el. Az U23-asok már a felnőttek között bontogatják a szárnyaikat, a fiatalabbak pedig a junior Európa-kupa-sorozatban bizonyítanak; legutóbb például AusztriábanSzalai Fanni arany-, Kropkó Jázmin pedig bronzérmet szerzett.

Caorléban a mixváltó ért oda a második helyre, de örülhettünk már felnőttvilágkupa-ezüstnek Kropkó Márton jóvoltából, míg Kropkó Jázmin aquatlonban lett junior Európa-bajnok, felnőtt Eb-második.

Az olaszországi junior Európa-kupán ezüstérmet szerző magyar négyes Forrás: MTSZ

Az eseményen népes magyar csapat indult el, ami nem meglepő, hiszen az érmeken túl is nagy tétje volt a viadalnak.

„Három junior Európa-kupa áll mögöttünk, ami a válogatási rendszerbe beletartozott, sorrendben Olaszország, Lengyelország és Ausztria volt a helyszín – mondja az Utánpótlássportnak Pocsai Balázs, a hazai szövetség utánpótlás-szakágvezetője. – Ausztriában próbálta mindenki megmutatni magát,

ez volt a válogatók sorának utolsó állomása, ezt követően eldőlt, kinek marad esélye kijutni a júliusi korosztályos Eb-re.

A junior Európa-bajnok Szalai Fanni védettséget élvezett, de annál nagyobb öröm, hogy így is elutazott Welsbe, és ismét bizonyította a tudását, sérülésből visszatérve lett első. Az ifjúságiakra még több válogató vár, hiszen a kontinensviadaluk szeptemberben esedékes; Baján és Tiszaújvárosban is oda kell majd figyelniük a szereplésükre, majd Pécsett is megméretik magukat. Az eddigiek alapján ismét biztató a fiatalok formája, de a tavalyi sikereket nem lesz könnyű túlszárnyalni. Bízom bennük, mindenki adja ki magából a maximumot, és akkor biztosan örülhetünk újabb érmeknek.”

(Kiemelt képünkön: Szalai Fanni és Kropkó Jázmin Forrás: MTSZ)