Kézilabda: szerdán kezdődik az U21-es férfi-vb

Ha nyár, akkor korosztályos kézilabda-világversenyek, ha pedig korosztályos kézilabda-világversenyek, akkor nagy eséllyel magyar sikerek: az elmúlt években számos vb- és Eb-éremről számolhattunk be, így nem csoda, hogy a 2025-ös eseményeket is optimistán várjuk.

Az első állomáshoz már el is érkeztünk,

szerdán megkezdődik az U21-es, vagyis a juniorkorú férfiak világbajnoksága, melynek Lengyelország ad otthont, és persze a magyar csapat is ott van a mezőnyben.

Sótonyi László gárdájának kimondott célja a legjobb nyolcba kerülés, vagyis, hogy javítson a tavalyi Eb-helyezésén, a tizenkettedik pozíción. A szakember korábban hiányérzetéről beszélt az Utánpótlássportnak; elmondta, hogy a kelleténél kevesebb ígéretes fiatal kap minőségi játékidőt az NB I-ben.

„Az hiányzik, hogy a keret nagy része hétről hétre éles helyzetben pályán legyen a felnőttélvonalban, és teher alatt nőjön. Ez most nagyjából a csapat harmadának adatik meg. A többieknél a helyzet meglehetősen hullámzó” – fogalmazott Sótonyi, aki ettől függetlenül bízik a csapatában, és reméli, hogy a fiúk elérik a kitűzött célt, és szépen búcsúznak az utánpótláséveiktől.

2025. június 18. (szerda) 14.00



Magyarország–Brazília



Helyszín: Orlen Arena, Plock



2025. június 20. (péntek) 14.00



Magyarország–Argentína

Helyszín: Orlen Arena, Plock



2025. június 21. (szombat) 14.00



Magyarország–Ausztria

Helyszín: Orlen Arena, Plock



A csoport első két helyezettje jut a középdöntőbe.



A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Győri Nándor (NEKA), Borsos Máté (PLER), Koncz György (Szeged)

Jobbszélsők: Urbán-Patocskai Csongor (Balatonfüred), Csanálosi Richárd (NEKA)

Jobbátlövők: Nagy Ádám (Gyöngyös), Kathi Sándor (NEKA)

Irányítók: Tóth Levente (NEKA), Lukács Kornél (Szeged)

Beállók: Viski Szabolcs (NEKA), Balogh Botond (Veszprém HA), Szabó Levente (Veszprém HA)

Balátlövők: Kovács Tamás (NEKA), Balogh Dániel (Szeged), Várszegi Csongor (PLER), Gazsó Péter (NEKA)

Balszélsők: Szepesi Zsombor (Szeged), Juhász Ádám (FTC)

A fiúszakágban a serdülőválogatott az első világversenyén vesz részt július végén az észak-macedóniai EYOF-on, míg ifjúságiak, akik tavaly Fazekas Máté vezérletével Eb-bronzérmesek lettek, az augusztusi, egyiptomi vb-n is „robbantanának”.

Fazekas Máté Forrás: EHF

A leányszakág sikert sikerre halmozott az elmúlt években,

és most is bízhatunk a dobogós helyezésekben: az ifjúságiakra (akik tavaly nyílt Európa-bajnokságon mutatkoztak be bronzéremmel) Montenegróban vár Eb, előtte viszont a már említett EYOF-on is megméretik magukat, így több mint harmincfős kerettel készül a válogatott. A junior lányok 2024-ben – még ifiként – Kínában jártak világbajnokságon, amelyen harmadikként végeztek; júliusban – szintén Montenegróban – kontinensviadalon bizonyíthatják újra, hogy a korosztályukban ott vannak a legjobbak között.

A junior leány kézilabda-válogatott Eb-re készül Forrás: MKSZ

Ahogyan ezt a korábbi években számos alkalommal tette meg az utánpótlásunk. Már említettük, hogy a leányszakágban rendre a legeredményesebb nemzetek között zárunk az évad végi rangsorokban: ha a 2020-as éveket vizsgáljuk, mindkét szakágban 2021-gyel kell kezdenünk, hiszen 2020-ban a világjárvány miatt minden eseményt töröltek. A lányok között 2021-ben és 2023-ban is Eb-aranyérmet ünnepelhettünk, négy éve ráadásul az U17-esek között is csúcsra értek a mieink a kontinensviadalon, míg a 2022-es világbajnokságokon az U20-asok ezüst-, az U18-asok bronzérmet szereztek. A fiúk esetében visszafogottabb az eredménylajstrom, az évtized legnagyobb sikere a 2023-as világbajnoki második hely volt. Ez azonban valóban bravúr volt a javából, hiszen a torna történetében korábban csak egyszer, az 1977-es első kiírás alkalmával tudott döntőbe jutni a magyar válogatott, amely akkor is ezüstérmesként zárt.

A nagy kérdés persze mindig az, hányan képesek a sikeres utánpótláséveik után a felnőttek között, a válogatottban bizonyítani.

A citált eredményeket szállító válogatottakból jó néhányan odaértek a „nagyok” nemzeti csapatába is, a 2002-es Juhász Gréta és a 2004-es Simon Petra mellett a 2005-ös születésű Csíkos Luca is tagja volt a tavaly decemberben Európa-bajnoki bronzérmes felnőttválogatottnak, azóta pedig még többen debütálhattak címeres mezben az utánpótlásból. A férfiaknál az U21-es vb-ezüstérmes együttest kell kiemelni. Kis túlzással a keret fele már bemutatkozhatott az A-válogatottban, többen pedig egyenesen kulcsemberekké váltak ott, elég csak Fazekas Gergőt, Imre Bencét, Ilic Zorant vagy Palasics Kristófot említenünk. Ők azóta több világversenyen, köztük olimpián is bizonyíthattak.

Azt pedig örömmel jelenthetjük, hogy a még jelenleg is utánpótláskorú kézilabdázóink közül többen szintén belekóstolhattak már a felnőttválogatott munkájába, hiszen az utóbbi hónapokban Chema Rodriguez férfi és Golovin Vlagyimir női szövetségi kapitány is küldött meghívókat újabb reményteljes fiataloknak.

(Kiemelt képünk forrása: MKSZ)