Kézi: hibátlan DVSC, duplázó FTC a leány négyes döntőkben

Ahogyan a fiú-, úgy a leányszakág U20-as és U18-as élvonalbeli kézilabda-bajnokságának alapszakasza is véget ért május végén, a legfontosabb kérdések azonban ennek a hétnek a végén dőlnek el, ugyanis szombaton és vasárnap rendezik meg a két korosztály négyes döntőjét a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.

A csoportok végjátékában izgalmas és nyugodtabb hajrát is figyelhettünk, volt, amelyben már fordulókkal korábban eldőlt, mely két csapat jut be a Final Fourba, de olyan is előfordult, amelyben az utolsó fordulóig kellett várni, hogy eldőljön, melyik együtteseknek marad esélye az aranyérem megszerzésére.

Míg a fiúk esetében kettő, a lányoknál egy klubnak sikerült duplázni, vagyis, hogy az U20-asok és az U18-asok között is bejutott a négyes döntőbe.

A Ferencváros az ifiknél és a serdülőknél is másodikként jutott be a végjátékba,

előbbi korosztályban a Kisvárda egyetlen ponttal előzte meg; a végül harmadikként záró, így a Final Fourról lemaradó DVSC-nek az utolsó fordulóig volt esélye, hogy kvalifikáljon, de hajszállal lemaradt.

A debreceniek az U18-asok között viszont ünnepelhettek, Győrvári Viktor együttese ugyanis hibátlan mérleggel, mind a 22 meccsét megnyerve magabiztosan nyerte meg a Kelet-csoportot.

A Kisvárda U20-as játékosai készülhetnek a négyes döntőre Forrás: KKC

Nyugatról a négyből három négyes döntős csapat nem akadémiai gárda: az U20-asoknál a címvédő Szent István SE és a második Győri ETO Final Fourba jutásához sem férhetett kétség, a fővárosiak simán nyerték a csoportjukat, az U18-asoknál viszont szorosabban alakult a versenyfutás, az élen záró Budaörs és a második Kozármisleny mögött a győriek is esélyesek voltak a négyes döntőre, végül az előbbi együttesek futottak be az első két helyre.

U20



Kelet:

1. Kisvárda (40 pont)

2. Ferencvárosi TC (39)



Nyugat:

1. Szent István SE (40)

2. Győri ETO KC (35)



A négyes döntő párosítása:



Kisvárda–Győri ETO KC

Szent István SE–Ferencvárosi TC

U18



Kelet:

1. DVSC Schaeffler (44)

2. Ferencvárosi TC (33)



Nyugat:

1. Moyra-Budaörs Handball (40)

2. Kozármisleny SE (38)



A négyes döntő párosítása:



Moyra-Budaörs Handball–Ferencvárosi TC

DVSC Schaeffler–Kozármisleny SE