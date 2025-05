Vívás: „A világbajnok tanítványnak is szabad kikapnia” – Kovács Attila

Mint arról beszámoltunk, az FTC párbajtőrözőivel és az OVSE vívóival foglalkozó 46 éves szakember, Kovács Attila nyerte el A hónap utánpótlásedzője április díját.

A tréner azt követően részesült a kitüntetésben, hogy a 16 éves tanítványa, Horváth Lotti a kínai Vuhszi városában rendezett

korosztályos vívó-világbajnokságon aranyérmet nyert a kadét párbajtőrözők között.

Az FTC ígérete az egész versenynapon kiemelkedő vívást mutatott be, és a döntőben a kadét Európa-bajnok ukrán Alina Dmitrjuk ellen győzött 15:11-re.

Kovács Attila megtisztelőnek tartja a díjat, és természetesen büszke a tanítványára, akinek vb-győzelme örökre emlékezetes marad a számára.

„Edzői pályafutásom egyik legszebb napja volt, amikor Lotti kadét-világbajnoki aranyérmet nyert Vuhsziban – mondja. – Fantasztikus teljesítményt nyújtott,

én pedig a pást mellett egész nap mosolyogva figyeltem, ahogyan vív.

Elképesztően jó érzés volt látni, hogy megcsinálja, amit tud, és sorban győzi le az ellenfeleit. Egyedül a tizenhat közé jutásért szorongatta meg egy osztrák versenyző, de utána megbeszéltük, hogy mi a feladata, és már többet nem is kellett aggódnunk.”

Kovács Attila és Horvát Lotti öröme a vb-n Fotó: Bizzi Team

Lotti elmondta, hatalmas segítséget nyújtott neki a vb-n, hogy edzője végig nyugalmat árasztott felé és remek hangulatot teremtett a versenynapon.

„Igyekeztem végig pozitív maradni, és Lotti egyébként is szereti, ha még a versenyeken is viccelődünk kicsit – folytatja Kovács. –

Egy versenyzőnek a világbajnokságon vívni ajándék,

hiszen rengeteg versenyen keresztül vezet oda az út. Ezért ott már nincs értelme idegeskedni, csak arra kell törekedni, hogy a tanítványunk ki tudja hozni magából a legtöbbet. Azzal semmire nem megyek, ha csapkodok vagy ordibálok. Egyébként nem is lett volna rá okom. Lotti a döntőben is gyönyörűen vívott.”

Kovács Attila ad tanácsot Horváth Lottinaka vb-n Fotó: Bizzi Team

Horváth Lotti nem most hívta fel magára a figyelmet. A reménység már 2023-ban még újoncként, azaz két korosztállyal fiatalabbként, 14 esztendősen harcolta ki a válogatottságot a kadétok között, és érdemelt ki csapatban Eb-aranyérmet. A múlt év végén nemcsak a kadétok, hanem a juniorok országos bajnokságát is megnyerte, az idősebbekkel világkupán győzött csapatban Burgosban, a felnőtt országos bajnokságon pedig elődöntőbe jutott, és ott a későbbi győztes, olimpiai bronzérmes Muhari Eszterrel szemben maradt alul 15:9-re, így bronzérmes lett. Ez év elején ráadásul a felnőttek barcelonai világkupáján már a legjobb 16 között olvashattuk a nevét. Lotti az évadban az egyetlen magyar vívó lett, aki mindkét korosztályban, azaz a kadétok és a juniorok között is kiharcolta a válogatottságot. A februári, antalyai korosztályos Eb-n mindkét korosztályban csapatban szerzett ezüstéremnek örülhetett. A következő évadban még a kadétkorosztályt képviseli, de természetesen az idősebbek mezőnyében is igyekszik bizonyítani. Az elmúlt hetekben a kadétoknak és a junioroknak is két-két előválogatót tartottak a következő idényre, Lotti a kortársai között mindkét viadalt megnyerte, az idősebbeknél pedig egy arany és egy ezüst lett a jutalma.

„Mindekinek ugyanazt a vívást tanítom, és öröm, ha az edzőnek van egy olyan tanítványa, aki versenyen is meg tudja csinálni, amit tanulunk – erre nem mindenki képes. De nem is az eredmény a lényeg.

A legfontosabb, hogy a fiatalok szeressenek edzésre járni, érezzék jól magukat és a sport által találják meg az útjukat a világban.

Mindig az a cél, hogy önmagukhoz képest fejlődjenek. Nekem pedig az jelenti a boldogságot, ha segíthetem őket ebben a fejlődésben és követhetem a pályafutásukat.”

Kovács Attila és Horváth Lotti A hónap utánpótlásedzője díjjal Fotó: Mura László

Kovács szerint egy korosztályos világbajnoki cím után az edzőben is nő a felelősség a tanítványa karrierjét illetően, de úgy véli, sem az ő, sem Lotti számára nem kell, hogy a folytatásban tehert jelentsen ez a siker.

„Természetesen látszik, hogy Lotti a későbbiekben nagy kincse lehet a magyar vívásnak. Azon vagyunk, hogy végig tudjon menni az úton, amelyet a tehetsége előre vetít. A legutóbbi válogatóversenyeken is szembetűnő volt, hogy leginkább mindenki őt akarja megverni, de ez egy ilyen eredmény után normális és ezzel együtt kell tudni élni. Neki csak azzal kell foglalkoznia, hogy magához képest jól vívjon. De nem foghat ki mindig tökéletes napot, az ellenfelek is nyerni akarnak.

Nem ismerek veretlen vívót, és a világbajnok tanítványomnak is szabad kikapnia.

Remélem, hogy a csúcsformája majd megint egy komoly versenyen jön ki, de az utánpótlásban igazából nem számít, hogy hányadik helyen végez. Szeretnénk megfelelni a magunknak támasztott igényeknek, és bízunk benne, hogy hosszú távon fényes sikerek várnak ránk.”

(Kiemelt képünkön: Kovács Attila Fotó: Bizzi Team)