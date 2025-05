Úszás: Budapest után Prágában szerepelnek a V4-ek olimpiai reménységei

A magyar fővárosban egy esztendeje a mieink nyerték a csapatversenyt, így nyilván elfogadnánk ugyanezt a végeredményt e hét végén is, midőn a V4-ek országainak úszó serdülőválogatottjai a cseh fővárosban mérik össze tudásukat a Moldva partján álló Podolí uszoda nyolcpályás, 50-es medencéjében.

A leginkább a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra beérő,

2010-ben és 2011-ben született cseh, magyar, lengyel és szlovák tinik a prágai Olimpiai Reménységek Versenyén villanthatják meg tehetségüket

a kétnapos erőpróbán, amelyen 32 egyéni és hat váltószámot rendeznek meg. A dobogósok – mind a fiúknál, mind a lányoknál – érmet kapnak, a csapatok pedig az egyes számokban elért helyezések alapján gyűjtik a pontokat, amelyek összegzésével a vasárnapi záráskor hirdetnek végeredményt a négy válogatott között. Az első hely egyéniben 9 pontot ér, a második 7-et, a harmadik 6-ot, és így tovább, vagyis a nyolcadik pozícióért 1 pont jár. A váltóknál 16-12-8-4 a pontelosztás a beérkezés sorrendjében.

A 2024-es V4-ORV-s négyes viadalon, ahol országonként minden egyéni számban ketten-ketten indulhattak, a csehek és a szlovákok előtt a magyarok és a lengyelek vitték a prímet, rendre ez utóbbi két nemzet talentumai osztoztak a dobogós helyeken.

Összesítésben a mieink úgy végeztek az élen, hogy 22 elsőséget gyűjtöttek 18 egyéni és négy váltószám megnyerésével.

Hasonlóval beérnénk most hétvégén is, mivel a győzelmek ily magas száma, melyekhez még 15 ezüst és 10 bronz is járult, jó eséllyel azt eredményezné, hogy a csapatversenyben ismét Magyarország diadalmaskodna.

(Kiemelt képen: Prága híres uszodája, a Podolí ad otthont a V4-es olimpiai reménységek versenyének Forrás: pspodoli.cz)