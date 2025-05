Öttusa: vegyes a kép az OCR-ben – a kor a valódi akadály?

Ettől az évtől kezdve a tavaly még lovagló felnőttkorú öttusázóknak is az OCR-ben, vagyis az akadálypályán kell bizonyítaniuk.

Az átállás nem mindenkinek megy könnyen,

és az idősebbeknek nincs is könnyű dolguk, ha fel akarják venni a versenyt a juniorokkal, akik a korosztályos világeseményeken már két éve OCR-eznek, tehát értékes rutinra, így előnyre tettek szert.

Nemrégiben a budapesti világkupán számos fiatal öttusázó mutatta meg magát. A női viadalon a győztes, olimpiai bajnok Gulyás Michelle mögött a 14 éves egyiptomi Farida Halil és a 19 esztendős francia Coline Flavin végzett. A múlt héten a bulgáriai Pazardzsikban rendezett vk-t Halil nyerte. A magyar juniorok közül a magyar fővárosban a döntőben szerepelt Bauer Blanka, Mészáros Emma és Tamás Botond is. A 19 éves Bauer helyzete különleges, mert ő az elmúlt két évadban már a felnőttek között versenyzett, tehát az idén kellett megbarátkoznia az akadályokkal. Ezért külön dicséretes, hogy Budapesten az ötödik, Pazardzsikban a hetedik lett.

„Az OCR miatt nem számítottam arra, hogy már a második felnőttvilágkupán a mezőny elejére kerülhetek, de aztán Budapesten ötödik lettem – mondta. – Az akadálypályán kezdetben voltak nehézségeim, mert nem igazán találtam rá a mozgásformákra és erőben is gyengébbnek éreztem magamat. Viszont a hazai verseny alatt is sikerült javítanom az időmön, és ez biztató. De természetesen rengeteget kell még fejlődnöm. Erre az évre nem is fogalmaztam meg nagy célokat, mert szeretnék időt adni az akadálypályára történő átállásra.

Az első kihívás az volt, hogy egyáltalán végig tudjak menni rajta…

A szintén 19 éves Mészáros Emma egyike azoknak, akiknek igen jól megy az új versenyszám.

„Bár továbbra sem nőtt a szívemhez az OCR, motivál, hogy értékes pontokat szerezhetek benne. Korosztályos öttusázóként már két éve versenyzem az akadálypályán, a tavaly még lovagló felnőttek pedig csak most kezdték az ismerkedést, és nehéz megjósolni, hogy mikor és mennyien érnek majd fel a legjobb időkhöz. Tény, hogy a budapesti világkupán még jó néhányan nem voltak itt a tavaly versenyző idősebbek közül. Egyébként mindig elmondják egy világkupa kapcsán, hogy erős a mezőny, tele tapasztalt felnőttekkel, olimpikonokkal, de

most már nagyon sok korombeli is feltűnik, egyre több ország ad lehetőséget a fiataloknak, akiknek jól megy az OCR.

Ezért ha valami nem úgy sikerül, már a felnőttek között sem mindig indokolt arra hivatkozni, hogy valaki még junior. A fiatalság egyre kevésbé lehet kifogás.”

Mészáros Emma otthonosan mozog az akadályokon Fotó: Buza Virág

„Az OCR-pályán van egy kis előnyünk nekünk, fiatalabbaknak, hiszen a felnőttek még nem gyakoroltak annyit, mint mi. Ugyanakkor abban bízom, hogy akkor is erősségem lesz ez a szám, ha az idősebbek egy idő után behozzák a lemaradásukat” – nyilatkozta a 20 esztendős Tamás Botond.

A magyar juniorok az idén hazai környezetben is bizonyíthatnak. Júniusban Székesfehérváron rendezik a korosztály világbajnokságát.

„Minden évben utánpótlásvébé a legrangosabb versenyünk, és extra ösztönzést ad, hogy az idén hazai pályán mutathatjuk meg magunkat. Természetesen az idei elsődleges célom az, hogy ott legyek a világbajnokságon” – jelentette ki a 19 éves Varga Orsolya, aki márciusban a budapesti fedett pályás nemzetközi versenyen – remek OCR-teljesítményének köszönhetően is – az előkelő hetedik helyen végzett.

(Kiemelt képünkön: Bauer Blanka tartott az átállástól az új versenyszámra Fotó: Buza Virág)